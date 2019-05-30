Сергей Бабкин с беременной женой снялись в откровенной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Сергей Бабкин снялся в откровенной фотосессии со своей женой Снежаной, которая вскоре в третий раз станет мамой, для издания JetSetter.

Снежана и Сергей дали интервью для JetSetter, в котором рассказали о том, как они узнали про третью беременность и планировали ли "зачатие".

Напомним, супруги воспитывают двоих детей: 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. Кроме этого, музыкант имеет сына от первого брака с Лилией Ротань Илью. По словам певца, перед третьей беременностью Снежаны он мечтал об еще одном мальчике в семье и представлял, каким он будет. Добавим, что пополнение в семье ожидается уже летом 2019 года.

"Мы хотели, чтобы наш следующий ребенок родился летом. Ведь у нас все осенние, только я июльская, и поэтому Сергей говорит, что мне в компанию нужно кого-то из лета. В сентябре прошлого года мы начали говорить на эту тему, Сергей сказал, что сейчас самое время начать. В конце концов, все произошло, как мы и хотели", отметила 33-летняя Снежана Бабкина.

Женщина добавила, что третья беременность сложнее, чем две первые. "На это влияет, в частности, возраст. Однако йога и правильное дыхание помогают мне с этим справиться! Дважды в день я устраиваю сеансы "глубокого дыхания". До родов остался месяц, а от моих легких остался маленький кусочек, которым стараюсь все время набрать как можно больше воздуха", – добавила она.

По словам Снежаны, во время первых двух беременностей она не помнит никаких проблемных моментов. Однако третья беременность не проходит так легко, поэтому женщина занимается йогой, чтобы чувствовать себя лучше.

"В этот раз я уже чувствую боль в костях, потягивание в пояснице, бедрах. Йога – мой настоящий помощник в этом, без занятий, мне было бы значительно сложнее. Чувствую это особенно остро именно тогда, когда нас нет в Харькове, и мы пропускаем занятия – тогда у меня начинаются судороги и острые боли. Но уже осталось совсем немного – последний, самый тяжелый месяц. Мы с нетерпением ждем появления нашего малыша на свет!" – заявила жена Сергея Бабкина.

Для Снежаны и Сергея третья беременность стала неожиданностью. "Я не думала, что все так быстро произойдет, поэтому купила пять тестов. И только сделав последний, решила остановиться и рассказать все мужу. Я показала ему все пять – он был просто на седьмом небе от счастья и безумно радовался!"– сообщила Бабкина.