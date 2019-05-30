Леся Никитюк нарвалась на критику в Сети из-за нового фото

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Леся Никитюк случайно встретились в ТЦ.
Телеведущий и шоумен Юрий Горбунов — одна из любимейших экранных звезд украинской публики. Равно как и его коллега по цеху Леся Никитюк. Леся в своих социальных сетях чаще публикует фотографии с путешествий, модные луки, кадры из ресторанов и других заведений, а Юра — настоящий семьянин, в профиле которого нередко можно встретить снимки с сыном и женой, а также фотографии с коллегами по цеху.
Вчера, 29 мая, в своем Instagram Юрий Горбунов опубликовал новый снимок. На нем он запечатлен с Лесей Никитюк. В подписи он отметил, что их встреча вышла случайно. Геометка указывает, что находились телезвезды в одном из столичных торговых центров, а судя по сторис в Instargam у Леси, там вчера происходило открытие нового магазина всемирно известного бренда, где присутствовали многие звезды украинского шоу бизнеса.
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"Яка чудова, випадкова зустріч!!!" — написал Юрий.
Некоторые подписчики Горбунова сравнили Никитюк с трансвеститом: "Это Монро или Никитюк?", "Она как трасвестит".
Другие написали, что рады видеть телеведущую с Юрием в одной компании: "Леся неотразима, обожаю ее", "Вау, чудові", "Всегда супер".