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Четверг, 30.05.2019
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Леся Никитюк нарвалась на критику в Сети из-за нового фото

Леся Никитюк нарвалась на критику в Сети из-за нового фото
11:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эти двое пользуются невероятной популярностью у зрителей, а в их аккаунтах в Instagram тысячи и даже миллионы подписчиков.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Леся Никитюк случайно встретились в ТЦ.

Телеведущий и шоумен Юрий Горбунов — одна из любимейших экранных звезд украинской публики. Равно как и его коллега по цеху Леся Никитюк. Леся в своих социальных сетях чаще публикует фотографии с путешествий, модные луки, кадры из ресторанов и других заведений, а Юра — настоящий семьянин, в профиле которого нередко можно встретить снимки с сыном и женой, а также фотографии с коллегами по цеху.

Вчера, 29 мая, в своем Instagram Юрий Горбунов опубликовал новый снимок. На нем он запечатлен с Лесей Никитюк. В подписи он отметил, что их встреча вышла случайно. Геометка указывает, что находились телезвезды в одном из столичных торговых центров, а судя по сторис в Instargam у Леси, там вчера происходило открытие нового магазина всемирно известного бренда, где присутствовали многие звезды украинского шоу бизнеса. 

 
 
 
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Яка чудова,випадкова зустріч!!!

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя

"Яка чудова, випадкова зустріч!!!" — написал Юрий.

Некоторые подписчики Горбунова сравнили Никитюк с трансвеститом: "Это Монро или Никитюк?", "Она как трасвестит".

Другие написали, что рады видеть телеведущую с Юрием в одной компании: "Леся неотразима, обожаю ее", "Вау, чудові", "Всегда супер".

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Знаменитости, Фото, Критика, Юрий Горбунов, Леся Никитюк, Телезвезды.
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