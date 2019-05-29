Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя

Новости шоу бизнеса: На Лесе коротенькое платье с декольте, которое демонстрирует бюст ведущей.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Вчера, 28 мая, на своей странице в Instagram Леся Никитюк опубликовала новый снимок. На нем телезвезда запечатлена в костюме популярного персонажа из комиксов издательства DC Чудо-женщины.

В подписи Никитюк прорекламировала сайт, на котором можно смотреть кино и спросила у подписчиков, какие их любимые фильмы. Поклонники принялись отвечать любимой телеведущей: "Фильм Железный человек. В принципе любые фильмы marvel", "Дневник памяти", "5-й элемент", "Зеленая миля", "Достучаться до небес", "Фильм Судья", "Фільм: "Інтерстеллар", "Загадкова історія Бенжаміна Баттона", "Гра в імітацію", "Москва слезам не верит".

Как сообщалось ранее, Леся предстала перед зрителями в черном платье в белый горошек и босоножках без каблука.