Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы
Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа

Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя

Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
11:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На Лесе коротенькое платье с декольте, которое демонстрирует бюст ведущей.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Вчера, 28 мая, на своей странице в Instagram Леся Никитюк опубликовала новый снимок. На нем телезвезда запечатлена в костюме популярного персонажа из комиксов издательства DC Чудо-женщины.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Народна мудрість каже: «немає передплати краще, ніж та, що дісталась тобі на халяву». Саме тому, ми з MEGOGO розігруємо серед вас річну передплату «Максимальна». Як її отримати? - помічайте у коментарях 2 друзів-кіноманів - напишіть назву свого улюбленого фільму! Переможця оберу завтра в 18.00 P.S. І ще трошки цукру: «Максимальна» передплата на MEGOGO відкриє вам доступ до більше ніж 200 ТБ-каналів, 12 000 фільмів, класних серіалів, мультфільмів та шоу @megogo_ua #megogo

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)  

Леся Никитюк впервые рассказала про свою свадьбу

В подписи Никитюк прорекламировала сайт, на котором можно смотреть кино и спросила у подписчиков, какие их любимые фильмы. Поклонники принялись отвечать любимой телеведущей: "Фильм Железный человек. В принципе любые фильмы marvel", "Дневник памяти", "5-й элемент", "Зеленая миля", "Достучаться до небес", "Фильм Судья", "Фільм: "Інтерстеллар", "Загадкова історія Бенжаміна Баттона", "Гра в імітацію", "Москва слезам не верит".

Как сообщалось ранее, Леся предстала перед зрителями в черном платье в белый горошек и босоножках без каблука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фигура, Знаменитости, Стиль, Образ, Наряды, Леся Никитюк, Телезвезда, Костюм супергероя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
02 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
03 Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
04 Анна Седокова показала, как тренируется в зале
05 Стиляга: Дженнифер Лопес вводит в моду короткие пиджаки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
Прогноз погоды: Жара до +33, грозы и шквальный ветер
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь