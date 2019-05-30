20-летняя дочь Джонни Деппа очаровала своей красотой

Новости шоу бизнеса: Дочка Деппа, успешно совмещает модельную и актерскую карьеры.

Увидев новое фото дочки Джонни Деппа — Лили-Роуз Мелоди — ее поклонники не поверили своим глазам — так внезапно она повзрослела.

Девушка позировала для снимка, сделанного по случаю ее очередного дня рождения в топе тигровой расцветки и со смелым макияжем — в стиле "женщины-вамп". Лили-Роуз явно очень гордится тем, что перестала быть подростком. "Мне 20 лет!"— гордо подписала она снимок.

Наилучшие поздравления ей прислали Пэрис Хилтон, Наоми Кэмпбелл, Стэлла Максвелл… Ну и, конечно же, ее мама Ванесса Паради. Ванесса, пожелавшая дочке веселого и счастливого дня рождения, сейчас и сама чувствует себя совершенно счастливой. Ведь ей наконец-то избавиться от тяжелых воспоминаний от крушения ее почти 20-летнего гражданского брака с отцом Лили-Роуз — Джонни Деппом и снова выйти замуж, став супругой французского режиссера Самуэля Беншетри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram She’s twentea Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) 27 Май 2019 в 12:37 PDT

Что же касается бойфренда Лили-Роуз — модного молодого актера Тимоти Шаламе, то он предпочел поздравить ее не в Сети, а лично. Роман с ним начался у Лили-Роуз прошлой осенью. В первый раз их увидели вместе на улицах Нью-Йорка, где они гуляли обнявшись. Как утверждают, мисс Депп и Шаломе познакомились на вечеринке у общих друзей в Лос-Анджелесе, и между ними сразу же "проскочила искра". Найти общий язык им было нетрудно, ведь оба с раннего возраста вращаются в мире шоу-бизнеса.

Узнав о романе дочери с Тимоти, Джонни Депп вздохнул с облегчением, ведь ему очень не нравился предыдущий бойфренд Лили-Роуз – Эш Стаймест, который был значительно ее старше.