Украинский музыкант очаровал поклонников домашним питомцем

Новости шоу бизнеса: На личной странице в Instagram певец опубликовал снимок кота, который внимательно изучает высокую траву у дома.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук очаровал своих поклонников фотографией домашнего питомца по кличке Северин.

Особенно фанам Вакарчука понравились уши Северина и его серьезность.

"Северин полює в савані", - посмеялся в комментариях к фотографии артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Северин полює в саванні #котианекотики #кітцекруто #доброгоранку Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk) 29 Май 2019 в 10:11 PDT

За первый час после публикации фото домашнего питомца собрало более 3 тыс. лайков, в комментариях фолловеры Вакарчука расхвалили благородный вид Северина.

"Какой милаха, почему такой серьезный?", "Он всегда такой хмурый у вас?", "Красавчик, такие ушки", "Интересно, а что ест кот Вакарчука?", "У нас во Львове такая же кошка Бася, может, сосватаем?" - посмеялись в комментариях.