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Украинский музыкант очаровал поклонников домашним питомцем

Украинский музыкант очаровал поклонников домашним питомцем
13:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На личной странице в Instagram певец опубликовал снимок кота, который внимательно изучает высокую траву у дома.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук очаровал своих поклонников фотографией домашнего питомца по кличке Северин.

Особенно фанам Вакарчука понравились уши Северина и его серьезность.

"Северин полює в савані", - посмеялся в комментариях к фотографии артист. 

 
 
 
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Северин полює в саванні #котианекотики #кітцекруто #доброгоранку

Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

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За первый час после публикации фото домашнего питомца собрало более 3 тыс. лайков, в комментариях фолловеры Вакарчука расхвалили благородный вид Северина.

"Какой милаха, почему такой серьезный?", "Он всегда такой хмурый у вас?", "Красавчик, такие ушки", "Интересно, а что ест кот Вакарчука?", "У нас во Львове такая же кошка Бася, может, сосватаем?" - посмеялись в комментариях.

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Все по теме:

Животные, Коты, Знаменитости, Питомцы, Домашние питомцы, Святослав Вакарчук.
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