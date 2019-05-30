Украинский музыкант очаровал поклонников домашним питомцем

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук очаровал своих поклонников фотографией домашнего питомца по кличке Северин.
Особенно фанам Вакарчука понравились уши Северина и его серьезность.
"Северин полює в савані", - посмеялся в комментариях к фотографии артист.
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Северин полює в саванні #котианекотики #кітцекруто #доброгоранку
За первый час после публикации фото домашнего питомца собрало более 3 тыс. лайков, в комментариях фолловеры Вакарчука расхвалили благородный вид Северина.
"Какой милаха, почему такой серьезный?", "Он всегда такой хмурый у вас?", "Красавчик, такие ушки", "Интересно, а что ест кот Вакарчука?", "У нас во Львове такая же кошка Бася, может, сосватаем?" - посмеялись в комментариях.