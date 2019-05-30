Кайли Дженнер поехала на вечеринку в платье за 2,300 долларов

Новости шоу бизнеса: Американская бизнесвумен Кайли Дженнер продолжает демонстрировать свое богатство. И речь идет не только о пышных формах 21-летней знаменитости.

Как самая молодая миллиардерша в мире, которая заработала свой невероятный капитал самостоятельно, Кайли не боится хвастаться дорогими нарядами и автомобилями.

Так, звезда реалити-шоу появилась на вечеринке своего знакомого в голубом мини-платье от модного люксового бренда Balenciaga за 2,300 долларов (61 тысяча гривен), которое идеально подчеркивало соблазнительные изгибы ее тела. Дополняли модный образ прозрачные босоножки и сумочка в форме куба.

Кстати, Дженнер приехала на светское мероприятие на автомобиле марки Rolls Royce стоимостью в 400 тысяч долларов (1 миллион гривен), который по цвету соответствовал ее эффектному наряду. Вы до сих пор считаете, что цвет машины не обязательно должен подходить под цвет платья или сумочки?

Известно, что знаменитость потратила 80 тысяч долларов (2 миллиона гривен) на то, чтобы потолок ее любимого авто был украшена блестками. Ох уж эти капризы богачей.

За день до этого Кайли поделилась с подписчиками своего Instagram фотографией подарка от бойфренда и отца своей годовалой дочери Сторми - американского рэпера Трэвиса Скотта.

Музыкант порадовал свою любимую новыми часами Rolex за 50 тысяч долларов (1,3 миллиона гривен), которые украшены большим количеством стразов.