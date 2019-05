Троллинг Ким Кардашьян или тайная жизнь ее собаки Суши

Новости шоу бизнеса: Если вы не знаете и не понимаете, что такое самоирония, то эти фотоснимки наглядно покажут как это.

Недавно американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян в очередной раз порадовала своих подписчиков новыми фотографиями. На этот раз мы убедились, что Ким умеет смеяться над самим собой и умело пользуется реакцией своих поклонников.

Серия снимков являет собой несколько фотографий с жизни самой Ким и фото, спародированные ее собакой Суши. Наверное, поклонники Ким Кардашьян сразу же узнали этого маленького песика.

"Угадайте, кто пытается быть любимицей семьи... СУШИ! Ваши любимцы соревнуются за внимание, когда в доме есть новый? Может, она живет тайной жизнью? Что делают ваши воспитанники, когда вы не дома?", - подписала фото Ким Кардашьян.

Фотографии действительно получились забавными, ждем еще.

Напомним, что звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян снялась в видеоклипе своей подруги Пэрис Хилтон на песню "Best friend's Ass". Клип на песню Best friend's Ass, название которой можно перевести как "ягодицы моей подруги", был опубликован на YouTube-канале Dimitri Vegas & Like Mike 24 мая.