ALEKSEEV рассказал о подробностях своих отношений

Новости шоу бизнеса: Украинский певец ALEKSEEV в интервью ответил на самые задаваемые вопросы о его отношениях с Ульяной Синецкой.

Во время интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" ведущий Слава Демин спросил у 26-летнего артиста о его романе с Ульяной Синецкой – участницей группы "ВИА Гра".

Но исполнитель не смог ни опровергнуть, ни подтвердить этот слух. Он всего ли прокомментировал: "Мне кажется, что сейчас не тот момент, когда нужно говорить об отношениях".

Ведущий задал вопрос,считает ли ALEKSEEV себя романтиком и как относиться к серьезным отношением, которые со временем ведут к браку. "Мне нужны эмоции, мне нужно вдохновение, которое окрылит меня, которое даст мне стимул. Конечно, для меня такие романтические эмоции – это пища, которая помогает мне потом в своем творчестве",– ответил исполнитель.

А свадьба должна проходить в спокойном узком кругу семьи и друзей. Но как факт, свадьба все же должна состояться, по мнению молодого певца.

"Я сторонник того, что это должно произойти в узком кругу людей", – лаконично отметил ALEKSEEV.

Напомним, что в начале апреля СМИ взорвались новостью: скандальный певец Alekseev, который продолжает гастролировать в России и получает там премии, закрутил роман с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Артист решил впервые прокомментировать эти слухи.Как он признался во время эфира на телеканале "Украина", с российской певицей знаком почти 2 года. А вот на вопрос, на самом ли деле между ним и Ульяной Синецкой роман, читайте по ссылке.