Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке

Так, на днях в имении британского манарха состоялось праздничное торжество.
Накануне, 29 мая, Ее Величество Елизавета II провела традиционную садовую вечеринку, на которую пришли более восьми тысяч британцев. Перед публикой 93-летняя королева появилась в нежном монохромном образе в сопровождении своих внуков: принца Гарри и принцесс Беатрис и Евгении.
Елизавета II пригласила около восьми тысяч гостей и, когда все собрались на территории дворца, она вышла к публике в сопровождении своего внука принца Гарри и внучек Беатрис и Евгении. Для празднования, целью которого является поблагодарить гостей за хорошо выполненную работу, королева выбрала традиционно монохромный образ розового оттенка. На ее голове красовалась особая шляпка, а руки прикрывали белые перчатки. Дополняли образ Ее Величества любимое ожерелье и бриллиантовая брошь на плече.
30-летняя принцесса Беатрис выбрала платье с рюшами с цветочным принтом от Vampire's Wife, цена которой превышала 1700 долларов. 29-летняя Евгения была более скромной в своем выборе, поэтому вышла к многотысячной публике в однотонном платье бежевого цвета от Sandro Paris, также сделав акцент на юбки-плиссе. Стоимость ее наряда была в несколько раз меньше, чем у сестры, а именно – 444 доллара. Для принца Гарри выбор был небольшим, поэтому он предстал перед поклонниками в смокинге.
View this post on Instagram
The Queen was joined by several members of The Royal Family today including The Duke of Sussex, Princess Beatrice of York, Princess Eugenie, The Duke and Duchess of Gloucester, The Duke of Kent, Prince and Princess Michael of Kent. Garden Parties have been a Royal Tradition since the 1860s during Queen Victoria’s reign. Around 30,000 people will attend one this year.
Что интересно, на вечеринке сада для Елизаветы II было сюрпризом встретить 96-летнюю Маргарет Бакстер. В 1940-годах, в конце войны, они вместе служили в Женском вспомогательном территориальном корпусе.