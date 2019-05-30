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Четверг, 30.05.2019
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Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке
Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке

Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке

Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке
20:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ее Величество придерживается традиций, которые заложила еще королева Виктория в 1860-х годах.

Так, на днях в имении британского манарха состоялось праздничное торжество.

Накануне, 29 мая, Ее Величество Елизавета II провела традиционную садовую вечеринку, на которую пришли более восьми тысяч британцев. Перед публикой 93-летняя королева появилась в нежном монохромном образе в сопровождении своих внуков: принца Гарри и принцесс Беатрис и Евгении.

Елизавета II пригласила около восьми тысяч гостей и, когда все собрались на территории дворца, она вышла к публике в сопровождении своего внука принца Гарри и внучек Беатрис и Евгении. Для празднования, целью которого является поблагодарить гостей за хорошо выполненную работу, королева выбрала традиционно монохромный образ розового оттенка. На ее голове красовалась особая шляпка, а руки прикрывали белые перчатки. Дополняли образ Ее Величества любимое ожерелье и бриллиантовая брошь на плече.

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30-летняя принцесса Беатрис выбрала платье с рюшами с цветочным принтом от Vampire's Wife, цена которой превышала 1700 долларов. 29-летняя Евгения была более скромной в своем выборе, поэтому вышла к многотысячной публике в однотонном платье бежевого цвета от Sandro Paris, также сделав акцент на юбки-плиссе. Стоимость ее наряда была в несколько раз меньше, чем у сестры, а именно – 444 доллара. Для принца Гарри выбор был небольшим, поэтому он предстал перед поклонниками в смокинге.

Что интересно, на вечеринке сада для Елизаветы II было сюрпризом встретить 96-летнюю Маргарет Бакстер. В 1940-годах, в конце войны, они вместе служили в Женском вспомогательном территориальном корпусе.

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Все по теме:

Англия, Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Садовая вечеринка, Дворцовый сад.
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