Скачать
Четверг, 30.05.2019
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги
"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги

Внучка Грейс Келли выходит замуж за разведенного Димитрия Рассама

Внучка Грейс Келли выходит замуж за разведенного Димитрия Рассама
16:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Скандальная свадьба Шарлотты Казираги состоится через несколько дней.

Несмотря на скандалы и недоразумения, которые Шарлотте Казираги пришлось пережить, она стала на тропу, которая приведет ее к счастливой супружеской жизни. Как сообщает The Daily Mail, внучка Грейс Келли пойдет под венец в субботу, 1 июня.

В платье от Calvin Klein: Мелания Трамп вернулась в Вашингтон

Поклонники очень ждали королевскую свадьбу, ведь несколько месяцев назад принцесса сообщила об отмене помолвки, не назвав причин. В субботу, 1 июня, принцесса Монако и знаменитый кинопродюсер наконец обменяются клятвами верности. Церемония бракосочетания состоится в княжеском дворце Гримальди, где когда-то зарегистрировали брак ее легендарные бабушка и дедушка, Грейс Келли и Ренье III.

Что известно об отношениях Шарлотты Кирзаги и Димитрия Рассама?

Фото: Телеграф EPA

Об их романе заговорили в 2017 году. Весной они вместе засветились в Париже, где провели совместный уикенд. Ожидать признания в любви долго не пришлось. Примерно через год Димитрий сделал Шарлотте предложение руки и сердца, но свадьбу перенесли из-за ее беременности. В октябре 2018 года у них родился первый общий сын Бальтазар Рассам.

Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан

Стоит отметить, что Шарлотта Казираги также воспитывает 5-летнего сына от предыдущих отношений. Однако брак с Димитрием Рассамом для принцессы Монако будет первым, тогда как он жениться во второй раз. С 2010 до 2016 он состоял в официальных отношениях с российской моделью Машей Новоселовой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Ренье III, Грейс Келли, Шарлотта Казираги, Принцесса Монако, Внучка Грейс Келли, Димитрий Рассам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
05 Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Троллинг Ким Кардашьян или тайная жизнь ее собаки Суши
Троллинг Ким Кардашьян или тайная жизнь ее собаки Суши
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь