Голливудский актер дал показание в суде по делу об убийстве

Новости шоу бизнеса: Кутчера привлекли к делу "Голливудского Потрошителя" Майкла Гаргило, который в период с 2001 по 2008 год совершал убийства в Лос-Анджелесе.

В эту среду Эштон Кутчер появился в суде Лос-Анджелеса, чтобы дать показания против серийного убийцы, обвиняемого в убийстве трех женщин и бывшей возлюбленной актера Эшли Эллерин, с которой актер встречался в 2001 году.

Одной из жертв маньяка стала Эшли Эллерин, однако обвиняемый не признал свою вину. Прокуроры добиваются для Гаргило смертной казни, и для этого им нужны все свидетельские показания.

Кутчер рассказал, что впервые встретил Эллерин за два месяца до ее убийства. За две недели до трагедии он гостил в ее доме во время новоселья, где они и договорились пойти на свидание. В назначенный день актер позвонил Эшли и предупредил, что опоздает, потому что должен присутствовать на вечеринке в честь премии "Грэмми". Еще через час Катчер оставил ей сообщение на голосовой почте, а позже она сама перезвонила ему с телефона друга и заверила, что все в порядке.

Эштон Кутчер в суде

Когда актер собирался отправиться к ней, Эллерин не подняла трубку. Кутчер сообщил, что "не хотел казаться слишком навязчивым, поэтому не стал звонить слишком часто". Тем не менее, позже он поехал к ней: в доме горел свет, однако дверь никто не открыл. Тогда актер заглянул в окно, увидел беспорядок, но не придал этому значения, так как недавно Эшли справляла новоселье. Кутчер также добавил, что заметил красные пятна на лестнице и подумал, что это пролитое красное вино. Он не стал ломиться в дом и уехал.

На следующее утро тело Эллерин обнаружила ее соседка. По словам обвинителей, Гаргило нанес ей 47 ножевых ударов.