Звезда "Людей Икс" изменилась из-за чрезмерного использования ботокса

Новости шоу бизнеса: прежде звезда "Людей Икс" выступала за отказ от пластических операций и косметологических инъекций, однако не так давно она изменила свое мнение.

В марте папарацци впервые запечатлели последствия применения ботокса на лице 54-летней Фамке Янссен, а последние фото свидетельствуют о том, что пластика была бессмысленна.

На этой неделе Фамке Янссен попала в объективы фотографов на улицах Нью-Йорка. Актриса выбрала для прогулки яркое желтое платье без рукавов, черный клатч и зонт. Папарацци запечатлели звезду в компании с коллегой по сериалу "Хемлок Гроув" Мадлен Мартин. Фамке пребывала в приподнятом настроении и не скупилась на улыбки, однако ее внешний вид оставлял желать лучшего. То ли свою роль сыграл неудачный выбор платья, то ли неестественно округлившиеся из-за инъекций скулы, но если таким образом Янссен пыталась выглядеть моложе - попытка не удалась.

View this post on Instagram A post shared by @miarrencomet on May 30, 2019 at 1:51am PDT

"Гравитация работает против нас. Можно попробовать затормозить этот процесс, но эту битву не выиграть. Я предпочту сосредоточиться на режиссуре, а не на визитах к дерматологу", - заявила звезда несколько лет назад.

View this post on Instagram A post shared by @miarrencomet on May 30, 2019 at 1:52am PDT

Очевидно, Фамке все-таки решила вступить в борьбу, но фото четырехлетней давности со съемок сериала "Хемлок Гроув" подтверждают, что Янссен была прекрасна и без использования пластики.