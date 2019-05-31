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Слава Каминская из неАнгелов вызвала спор в сети

Слава Каминская из неАнгелов вызвала спор в сети
09:14 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала пикантное фото, которым восхитились ее поклонники. 

В этот раз Каминская вновь удивила поклонников новым постом: 

"Хорошее настроение, интуиция, способность к творчеству, доверчивость и повышенная зависимость от быстрого, неосознанного мышления входят в одну группу. На другом полюсе находятся связанные между собой огорчение, бдительность, подозрительность, аналитический подход и дополнительные усилия", — пишет Каминская.  

 
 
 
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ЭФФЕКТ НАСТРОЕНИЯ Хорошее настроение, интуиция, способность к творчеству, доверчивость и повышенная зависимость от быстрого, ненсознанного мышления входят в одну группу. На другом полюсе находятся связанные между собой огорчение, бдительность, подозрительность, аналитический подход и дополнительные усилия. Хорошее настроение ослабляет контроль медленного, осознанного мышления над деятельностью, люди в таком состоянии более склонны к логическим ошибкам. Такая связь имеет биологический смысл: хорошее настроение — это сигнал, что в целом всё идёт хорошо, окружающая обстановка безопасна, оборону можно ослабить. Плохое настроение — признак того, что ситуация не очень хорошая, возможно наличие угрозы, требуется бдительность. Так что будьте осторожны с принятием ответственных решений, если утром вы проснулись в хорошем настроении. :) #подсмотреновсети

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Леся Никитюк нарвалась на критику в Сети из-за нового фото

Хорошее настроение ослабляет контроль медленного, осознанного мышления над деятельностью, люди в таком состоянии более склонны к логическим ошибкам. Такая связь имеет биологический смысл: хорошее настроение — это сигнал, что в целом всё идёт хорошо, окружающая обстановка безопасна, оборону можно ослабить. Плохое настроение — признак того, что ситуация не очень хорошая, возможно наличие угрозы, требуется бдительность. 

Так что будьте осторожны с принятием ответственных решений, если утром вы проснулись в хорошем настроении. #подсмотреновсети", — подытожила певица, вызвав бурную реакцию в сети.

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Знаменитости, Фото, НеАнгелы, Слава Каминская.
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