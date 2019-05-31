Нюша кардинально сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, обожает экспериментировать с внешностью и удивлять публику.

Певица Нюша вышла в свет в кардинально новом образе. Она сменила прическу и цвет волос.

Она неоднократно выходила в свет в странных и эпатажных нарядах. Однако волосы всегда были главным достоинством 28-летней певицы, поэтому их цвет и длина оставались неизменными на протяжении многих лет.

На днях Нюша решила нарушить все запреты и кардинально сменила имидж. Она стала блондинкой и сделала короткую стрижку — каре. В новом образе звезда появилась на шоу "Вечерний Ургант".

Наряд для выхода в свет Нюша выбрала не менее яркий, чем ее прическа. Она надела черный обтягивающий том, ультрамодный неоновый жакет, короткую черную юбку и белые массивные кроссовки.

Поклонники принялись бурно обсуждать новый стиль и прическу Нюши. Многие раскритиковали певицу.

"Уродство, тебе не 15…", "Не знаю парик это или нет, но вам не идет этот цвет, по моему мнению, конечно", "Блонд совсем не идет, надеюсь это парик", "Вам больше подходит черный цвет волос", "Что-то блонд вам не очень", "Ню, образ огнище", "Этот образ ей не подходит", — пишут подписчики.

К счастью для аудитории артистки, это действительно оказался парик.