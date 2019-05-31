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Синди Кроуфорд нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Синди Кроуфорд нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
11:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях звездная свадьба отмечали опаловую свадьбу.

Накануне, 29 мая, одна из самых знаменитых и самых крепких супружеских пар мира отпраздновала американское совершеннолетие своих отношений. Ровно 21 год назад они поклялись друг другу в верности и образцово придерживаются своего обещания до сих пор.

Звездная мама Синди Кроуфорд и ее муж бизнесмен Рэнди Гербер отметили важную дату в их жизни. 

Романтическими снимками и словами приветствия знаменитая супермодель поделилась на своей странице в Instagram. Она сфотографировала рамку со снимком с их свадьбы. "Не могу представить это путешествие ни с кем другим", – прокомментировала Синди. 

 
 
 
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Happy to be celebrating this day 21 years ago! Happy anniversary @randegerber. Can’t imagine this journey with anyone else. I love you!

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

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К слову, церемонию их бракосочетания точно помнят все поклонники. Она состоялась на Багамах в тематическом костюме в свободном стиле. Свадебный образ Синди Кроуфорд стал легендарным, ведь платье, в котором она шла под венец создал Джон Гальяно. Оно было создано в мини-длине и расшито роскошным кружевом.

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Свадьба, Модель, Кроуфорд, Знаменитости, Поздравления, Годовщина свадьбы.
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