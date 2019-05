"Это бесценные эмоции": Настя Каменских опубликовала пост о любви

View this post on Instagram

Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях, в своих влогах Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с @realpotap хотели сохранить только для нас двоих Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества Любовь - это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью... Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частичкой вашей вселенной Photo: @sergiomazurini #endlesslove #bearanddiamond