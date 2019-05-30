"Это бесценные эмоции": Настя Каменских опубликовала пост о любви

Новости шоу бизнеса: Только недавно в шоу-бизнесе появилась еще одна звездная пара.

На своей официальной странице в Instagram украинская певица выложила черно-белое фото, на котором двое влюбленных целуются и обнимаются.

"Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях, в своих влогах. Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с Потапом хотели сохранить только для нас двоих. Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь. Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества. Любовь - это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью... Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частичкой вашей вселенной", - подписала милое фото Настя Каменских.

Ранее мы писали, что Потап и Настя Каменских продолжают умилять сеть фотографиями со свадьбы. Гости популярных артистов публиковали фотографии и видео с молодоженами под хештегом #BearAndDiamond, не сдерживая эмоций и радости за своих друзей. Сами же звезды-молодожены продолжают делится трогательными кадрами из шикарной свадьбы.