Регина Тодоренко впервые примерила свадебное платье

Украинская ведущая и певица, проживающая в России, активно готовится к одному из самых важных дней в ее жизни.
Несколько дней назад Регина Тодоренко ошеломила новостью о браке со своим бойфрендом и отцом сына Владом Топаловым. А уже сегодня опубликовала первые фото свадебных платьев на своей странице в Instagram.
Украинская ведущая, которая проживает и работает в России, рассказала фанатам, что всегда мечтала о пышной свадьбе, как у Золушки. Однако знакомые убеждали ее в том, что это пустая трата денег, да и сама она не задумывалась о масштабном праздновании, ведь была занята беременностью, работой, а теперь много времени уделяет новорожденному сыну. Однако, как призналась артистка, ее будущий муж, Влад Топалов, проявил мужество и взял организацию на себя.
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#Свадьба @edem.official Да, это я готовлюсь к супер-важному событию. Когда в последний раз я «слезла с пальмы », влюбилась в своего Владислава Михайловича и больше не смогла путешествовать без него! По закону наше совместное путешествие началось 25го октября (в день рождения @vladtopalovofficial ) , мы душевно посидели всей семьёй , отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла , вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все это, «лишняя трата денег», - так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой. Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой @alina_topalova об организации #WeddingParty , потому что знает, хоть снаружи я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ И вот сижу я в @edem.official выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали! А вот , кстати, мы сейчас на стадии утверждения платья, подскажите , в чем вы хотите меня видеть на свадьбе?) 1. Пышное платье , а-ля белоснежка. 2. Секси-пекси в обтяжку и с глубоким декольте. 3. Ретро с вуалью в стиле «Гетсби» 4. Платье-сарафан , типа #Джульетта #регинатодоренко #регинапутешественница #СвадьбаТопаловых #СвадьбаТТ
Скажу вам по секрету, мой муж – настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой Алиной Топаловой об организации свадьбы. Потому что знает, хотя внешне я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая Золушка, которая мечтает о магии, – призналась Регина.
Также ведущая показала поклонникам, как проходит ее подготовка к свадебной церемонии. Она даже обнародовала первое свадебное платье, которое примерила на днях в салоне.