Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram

Новости шоу бизнеса: В этот раз звезда, которая заявила, что готовится к свадьбе, показала, как обучает маленького сына английскому языку.

Регина Тодоренко, популярная ведущая, путешественница, а с декабря прошлого года и мама сына Миши, часто делится на странице в Instagram подробностями личной жизни, работы и досуга.

"Вот так в в грим-вагоне проходят наши будни с Михаилом Владиславовичем — в перерывах между съемками работаю с сыном. Надеюсь, все мои усилия дадут Хороший результат! Я всегда верю в лучшее!", — подписала публикацию Регина Тодоренко.

Однако далеко не все подписчики оценили рвение жены Топалова к раннему развитию сына. Многие раскритиковали Тодоренко, посчитав столь раннее развитие бессмысленным. Вот что написали в комментариях: "Какой бред, Регина… это все равно, что с вас сейчас спросить теорию относительности наизусть", "Боже, учить ребенка до года английскому такой бред. Лучше сразу китайский, иероглифы в картинках так увлекательно", "Я одна считаю это бредом? Какой английский до двух лет, дайте ему хоть на нашем заговорить", "Регина, здравствуй. Ценю и уважаю тебя как человека, как ведущую. Но, как педагог по образованию,хочу посоветовать. Лучше малышу на русском сначала все эти слова знать. Английским нужно заниматься, но все у свое время. Пока ему рано, потому что сначала нужно, чтобы малыш на русском заговорил. Удачи тебе, здоровья малышу", "Русскому сначала научили бы,а уж потом за иностранные хвататься".

Однако многие поддержали Тодоренко, заявив, что она, как мама, сама знает, что будет лучше для ее ребенка.

Как сообщалось ранее, Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком, на котором предстала в купальнике у бассейна.