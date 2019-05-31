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Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram
Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram

Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram

Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram
10:31 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В этот раз звезда, которая заявила, что готовится к свадьбе, показала, как обучает маленького сына английскому языку.

Регина Тодоренко, популярная ведущая, путешественница, а с декабря прошлого года и мама сына Миши, часто делится на странице в Instagram подробностями личной жизни, работы и досуга. 

"Вот так в в грим-вагоне проходят наши будни с Михаилом Владиславовичем — в перерывах между съемками работаю с сыном. Надеюсь, все мои усилия дадут Хороший результат! Я всегда верю в лучшее!", — подписала публикацию Регина Тодоренко.

Однако далеко не все подписчики оценили рвение жены Топалова к раннему развитию сына. Многие раскритиковали Тодоренко, посчитав столь раннее развитие бессмысленным. Вот что написали в комментариях: "Какой бред, Регина… это все равно, что с вас сейчас спросить теорию относительности наизусть", "Боже, учить ребенка до года английскому такой бред. Лучше сразу китайский, иероглифы в картинках так увлекательно", "Я одна считаю это бредом? Какой английский до двух лет, дайте ему хоть на нашем заговорить", "Регина, здравствуй. Ценю и уважаю тебя как человека, как ведущую. Но, как педагог по образованию,хочу посоветовать. Лучше малышу на русском сначала все эти слова знать. Английским нужно заниматься, но все у свое время. Пока ему рано, потому что сначала нужно, чтобы малыш на русском заговорил. Удачи тебе, здоровья малышу", "Русскому сначала научили бы,а уж потом за иностранные хвататься". 

"Я выхожу замуж": Регина Тодоренко готовится к свадьбе

Однако многие поддержали Тодоренко, заявив, что она, как мама, сама знает, что будет лучше для ее ребенка.

Как сообщалось ранее, Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком, на котором предстала в купальнике у бассейна.

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Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Сын Регины Тодоренко.
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