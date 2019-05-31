Скачать
Пятница, 31.05.2019
Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП: о чем говорили
Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП: о чем говорили
Кубив назвал среднюю зарплату в частном секторе
В правительстве назвали среднюю зарплату в частном секторе
"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Регина Тодоренко впервые примерила свадебное платье
Регина Тодоренко впервые примерила свадебное платье

Екатерина Осадчая опубликовала новые фото с сыном Иваном

Екатерина Осадчая опубликовала новые фото с сыном Иваном
13:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера вечером, 30 мая, Катя опубликовала в своем Instagram новый снимок со своим двухлетним сыном.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. Последних пару месяцев в Сети то и дело всплывали слухи о том, что Катя Осадчая снова беременна. Так, на новых снимках в своем Instagram она часто появлялась в одежде, которая прикрывала живот и многие посчитали это знаком того, что телеведущая в положении. Но Осадчая развеяла сомнения четким комментарием.

На фото мама запечатлела себя и ребенка, который трогательно обнимает ее за шею. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мама вдома #нашеліто

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Каннский кинофестиваль 2019: Катя Осадчая удивила всех своим золотым нарядом

"Мама вдома", — подписала снимок телезвезда.

Поклонники принялись обсуждать новую фотографию: "Яка щаслива та гарна", "Сзади вылитый папа!", "Люблю обох", "Какая вы красивая без косметики", "Катя, покажіть нам вже свого красунчика", "Природня краса вона така, око милується", "Как же интересно на кого он похож", "Ух ти! Ваш Іванко має світлі пасма в волоссі чи мені здалося? В мого синочка таке пасмо зверху на голові, то в роддомі казали, що то ангел грався і зачепив".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Сын Кати Осадчей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
04 Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
05 Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
Ураганы и жара: какой будет погода в Украине летом
Аваков заявил, что баллотироваться в народные депутаты не будет
Аваков не будет баллотироваться в Раду
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
Лучшая песня в истории человечества: кто возглавил рейтинг
Лучшая песня в истории человечества: кто возглавил рейтинг
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь