Екатерина Осадчая опубликовала новые фото с сыном Иваном

Новости шоу бизнеса: Вчера вечером, 30 мая, Катя опубликовала в своем Instagram новый снимок со своим двухлетним сыном.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. Последних пару месяцев в Сети то и дело всплывали слухи о том, что Катя Осадчая снова беременна. Так, на новых снимках в своем Instagram она часто появлялась в одежде, которая прикрывала живот и многие посчитали это знаком того, что телеведущая в положении. Но Осадчая развеяла сомнения четким комментарием.

На фото мама запечатлела себя и ребенка, который трогательно обнимает ее за шею.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мама вдома #нашеліто Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 30 Май 2019 в 12:29 PDT

"Мама вдома", — подписала снимок телезвезда.

Поклонники принялись обсуждать новую фотографию: "Яка щаслива та гарна", "Сзади вылитый папа!", "Люблю обох", "Какая вы красивая без косметики", "Катя, покажіть нам вже свого красунчика", "Природня краса вона така, око милується", "Как же интересно на кого он похож", "Ух ти! Ваш Іванко має світлі пасма в волоссі чи мені здалося? В мого синочка таке пасмо зверху на голові, то в роддомі казали, що то ангел грався і зачепив".