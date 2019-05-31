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Пятница, 31.05.2019
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Наталья Могилевская показала фото своего нового возлюбленного

Наталья Могилевская показала фото своего нового возлюбленного
14:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На странице Инстаграм она опубликовала фото с музыкантом Полем.

Певица Наталья Могилевская наконец-то устроила свою личную жизнь.

"Знакомтесь: Поль. Я его люблю. Он прекрасный музыкант", — написала звезда.

Поклонники Могилевской тут же начали комментировать ее нового избранника. Многие радуются, что певица наконец-то нашла себе мужчину, а некоторые отмечают — что они не пара. 

 
 
 
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Знакомьтесь: Поль! Я его люблю Он прекрасный музыкант. #нелюбовник #натальямогилевская @polsolonar

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Наталья Могилевская рассказала о личной жизни

"Наташка давай бери его в свои руки. Хороший парень", "Мне кажется не вы ему нужна…а ваша известность. На фото он смотрит все время на камеру…а не на вас…", "Вы очень красиво смотритесь вместе", "Слава Богу, свершилось" и т.д., -писали в комментариях под фото.

Напомним, архивное фото Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке маленькая Наталья говорит в микрофон со сцены и держит в руке кубок.

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Все по теме:

Личная Жизнь, Знаменитости, Наталья Могилевская, Шоубиз.
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