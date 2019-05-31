Дочь легендарного певца Пэрис Джексон собирается выйти замуж

Новости шоу бизнеса: Американская актриса, модель и дочь всемирно известного поп-исполнителя Майкла Джексона уже готова вступить в официальный брак со своим бойфрендом.

Инсайдер рассказал, что Пэрис и ее возлюбленный Габриэль Гленн уже обсуждают детали предстоящей свадьбы. По словам анонимного источника, пара уже обменялась кольцами и обещаниями, а их друзья считают это очень милым.

Влюбленные вместе с апреля 2018 года и недавно отметили годовщину отношений. В своем Instagram 21-летняя дочь Майкла Джексона опубликовала серию романтических снимков, на которых целует Габриэля.

"Ты - свет моей жизни. Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой в мире. С юбилеем, малыш. Не могу дождаться очередной поездки вокруг солнца", - подписала кадры Пэрис.

Люди из окружения пары говорят, что они идеально дополняют друг друга, потому разделяют интерес к культуре хиппи и даже играют в фолк-дуэте Sound Flowers.

"Они не собираются жениться в ближайшее время, потому что это долгосрочный план, но уже говорят о браке", – поделился инсайдер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram backstage Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) 25 Май 2019 в 4:33 PDT

По словам самой Пэрис, бойфренд стал для нее большой поддержкой, когда не стало ее отца. Более того, парень помогает бороться с ее психологическими проблемами, и она бесконечно благодарна ему за это.

Пока представитель модели не комментирует возможную свадьбу.