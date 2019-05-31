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Дочь легендарного певца Пэрис Джексон собирается выйти замуж

Дочь легендарного певца Пэрис Джексон собирается выйти замуж
15:14 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости шоу бизнеса: Американская актриса, модель и дочь всемирно известного поп-исполнителя Майкла Джексона уже готова вступить в официальный брак со своим бойфрендом.

Инсайдер рассказал, что Пэрис и ее возлюбленный Габриэль Гленн уже обсуждают детали предстоящей свадьбы. По словам анонимного источника, пара уже обменялась кольцами и обещаниями, а их друзья считают это очень милым.

Влюбленные вместе с апреля 2018 года и недавно отметили годовщину отношений. В своем Instagram 21-летняя дочь Майкла Джексона опубликовала серию романтических снимков, на которых целует Габриэля.

"Ты - свет моей жизни. Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой в мире. С юбилеем, малыш. Не могу дождаться очередной поездки вокруг солнца", - подписала кадры Пэрис.

 
 
 
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you’re the light of my life. thank you for making me the happiest and luckiest girl in the world. happy anniversary baby can’t wait for another trip around the sun

Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson)

Люди из окружения пары говорят, что они идеально дополняют друг друга, потому разделяют интерес к культуре хиппи и даже играют в фолк-дуэте Sound Flowers.

"Они не собираются жениться в ближайшее время, потому что это долгосрочный план, но уже говорят о браке", – поделился инсайдер.

 
 
 
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backstage

Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson)

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По словам самой Пэрис, бойфренд стал для нее большой поддержкой, когда не стало ее отца. Более того, парень помогает бороться с ее психологическими проблемами, и она бесконечно благодарна ему за это.

Пока представитель модели не комментирует возможную свадьбу.

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