"Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж

Новости шоу бизнеса: Катя Осадчая дала интервью, в котором рассказала, за что любит Юрия Горбунова.

Для поклонников неизменной ведущей "Светской жизни" Екатерины Осадчей было настоящим сюрпризом, что 35-летняя знаменитость закрутила роман с 48-летним украинским актером и телеведущим Юрием Горбуновым. Но годы шли, и фаны все больше понимали, что у звезд все серьезно.

Этот очень неожиданный союз продолжает цвести, что не абы как радует публику, хотя у некоторых до сих пор возникают вопросы к Кате. Так, ведущую буквально забросали вопросами о том, что именно ее привлекло в Горбунове.

В интервью для журнала Cosmopolitan Осадчая рассказала, что ей всегда не нравились бескомпромиссные мужчины, которые всегда хотят, чтобы все было так, как они скажут.

Оказалось, что Юрий очень чуткий и заботливый партнер, который всегда готов прислушаться к своей возлюбленной.

"Я бы не смогла жить с человеком негибким. Есть мужчины-самодуры, у которых должно быть только так и никак иначе. А почему? Потому что он так сказал. К счастью, Юра совсем не такой", – призналась Катя.

Она добавила, что хотела создать крепкую семью, где фундаментом будут счастливые и гармоничные отношения, а Горбунов ей показался идеальным кандидатом, поскольку в нем есть все качества хорошего семьянина.

"Я увидела, что у Юры есть огромный набор качеств - заботливость, семейственность, любовь к детям, которые будут укреплять брак. И это меня "подкупило", - вспоминает ведущая.

Напомним, что отношения пары завязались во время съемок вокального шоу "Голос страны", где они выступали в качестве телеведущих. Сначала влюбленные скрывали свой роман, но после рождения общего сыночка Ивана все же рассказали поклонникам, что поженились.