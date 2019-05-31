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"Свидетели шаурмы": украинский шеф-повар Евгений Клопотенко решил идти в политику
"Свидетели шаурмы": украинский шеф-повар Евгений Клопотенко решил идти в политику

"Свидетели шаурмы": украинский шеф-повар Евгений Клопотенко решил идти в политику

"Свидетели шаурмы": украинский шеф-повар Евгений Клопотенко решил идти в политику
16:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко публично высмеял звезд, которые решили пойти в политику. Он в шутку предложил название своей партии.

Звезды украинского шоу-бизнеса массово идут в политику. Мысли поклонников по этому поводу кардинально отличаются: одни готовы поддерживать, вступая в их партии, другие – смеются и советуют продолжать заниматься своим делом. Да, не смог удержаться от комментирования событий знаменитый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

На своей странице в Instagram кулинарный эксперт потроллил действующего президента Украины и других звезд шоу-бизнеса, опубликовав забавную фотографию. На фото он предстал на фоне киоска с шаурмой в руках, пародируя фото Владимира Зеленского, и пошутил о создании своей партии.

"Свидетели шаурмы" – партия, на которую мы заслуживаем", – прокомментировал фотографию Евгений Клопотенко.

Также кулинар вспомнил Оля Полякову, которая на днях заявила о создании женской партии, и Святослава Вакарчука, который уже создал собственное объединение.

 
 
 
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Коротше, я теж хочу у політику. А то всім можна, а я шо? У нас є партія «Голос», буде партія «Жінки» чи щось коло того від Ольги Полякової. ⠀ Я ж пропоную створити партію «Свідки шаурми», бо бачить (та чує своїм носом) Бог, не тільки Київ пахне шаурмою. Так пахне кожний вокзал в Україні. Я зараз у Костянтинівці, вихідними був в Одесі та Херсоні, минулого тижня у Черкасах, тому, повірте, знаю, про що говорю. ⠀ «Свідки шаурми» - партія, на яку ми заслуговуємо. ⠀ Ну що, хто зі мною?

Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

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"Короче, я тоже хочу в политику. А то всем можно, а я что? У нас есть партия "Голос", будет партия "Женщины" или что-то около того от Ольги Поляковой. Я предлагаю создать партию "Свидетели шаурмы", видит (и слышит своим носом) Бог не только Киев пахнет шаурмой. Так пахнет каждый вокзал в Украине", – подписал фото Клопотенко.

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Знаменитости, Кулинария, Повар, Шеф, Шеф-повар, Кулинар, Евгений Клопотенко, Кулинарный эксперт.
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