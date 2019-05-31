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Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь

Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь
19:23 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Младшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской окончила школу. 31 мая для 17-летней Ани прозвенел последний звонок.

В честь важного события 52-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram несколько кадров со школьной линейки.

"Волнующий день. Последний звонок! Прощай, родная школа! Поздравляем, Анечка, родная наша дочь, с окончанием 11-го класса! Спасибо нашим учителям", - написала актриса.

Поддержать дочь-выпускницу пришел и отец Ани, актер Виталий Борисюк. Звездные супруги нарядились в национальные наряды: Сумская надела роскошное платье-вышиванку, а Борисюк появился в вышитой сорочке, черных брюках и пиджаке.

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Напомним, что украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года не может не радовать поклонников. Несмотря на довольно почтенный возраст, Народная артистка Украины продолжает радовать фанов цветущим видом. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где показывает снимки из обычной жизни, селфи, фотографии с мужем и детьми, а также кадры с выступлений на театральной сцене.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Украинская актриса, Ольга Сумская, Дочь Олиги Сумской.
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