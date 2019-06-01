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Регина Тодоренко в новом видео рассказала, что думает о хейтерах

Регина Тодоренко в новом видео рассказала, что думает о хейтерах
11:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Стало известно, как Регина Тодоренко реагирует на хейтеров.

Новое видео на странице девушки все объяснило.

Регина Тодоренко, которая сразу после свадьбы Насти Каменских и Алексея Потапенко заявила о том, что опять выходить замуж, часто делится на странице в Instagram подробностями личной жизни, работы и досуга.

На этот раз, популярная ведущая, путешественница и певица поделилась отрывком интервью от Кино Репортер, где рассказала как реагирует на хейтеров. 

 
 
 
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#КиноРепортер #интервью @kino_reporter В журнале я в образе немного подгулявшей барышни со следами утренней помятости на лице) Спасибо всей команде за эксперимент Мне задали вопрос: «как вы относитесь к хейтерам». И вот хочу у вас спросить , что бы вы сделали , если бы тысячи людей писали вам , что вы ведёте себя наиграно, ужасно выглядите и вообще человек-? #регинатодоренко #регинапутешественница

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

В журнале я в образе немного подгулявшей барышни со следами утренней помятости на лице)

Спасибо всей команде за эксперимент

Регина Тодоренко впервые примерила свадебное платье

Мне задали вопрос: "как вы относитесь к хейтерам". И вот хочу у вас спросить , что бы вы сделали , если бы тысячи людей писали вам , что вы ведёте себя наиграно, ужасно выглядите и вообще человек?

По мнению девушки, на хейтеров нужно реагировать нормально, ведь они дают толчок и мотив к развитию. Регина хочет, чтобы когда-то люди, которые не воспринимают ее творчество, когда-то написали что-то позитивное о ней.

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Знаменитости, Регина Тодоренко, Хейтеры.
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