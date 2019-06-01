Кайли Дженнер раскритиковали за "неправильное" умывание

Новости шоу бизнеса: Подписчики звезды осудили ее и подняли на смех за то, что она не умеет правильно умывать лицо собственной продукцией.

Благодаря своему косметическому бренду 21-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes.

На этой неделе Кайли опубликовала в Instagram ролик, на котором продемонстрировала, как пользуется очищающей пенкой для лица из косметической линии Kylie Skin, и поклонники тут же выразили ей претензии в комментариях. Подписчики пожаловались, что звезда использовала в видео фильтры и потратила на умывание всего десять секунд.

"Сестренка, никогда не мой лицо так быстро", "все полотенце теперь в пятнах", "выглядит так, будто ты боишься собственной косметики", "мне кажется, она не использует продукты своего бренда, или дерматолог посоветовал не соприкасаться с ее косметикой дольше 15 секунд", — написали фолловеры.

Среди фанатов нашлись и те, кто призвал перестать высмеивать Дженнер за ролик. "Хватит исходить на желчь! Она записывала видеоролик, умывая лицо, поэтому и не стала растягивать процесс. Вы не ее мамы, так что довольно", — написал в защиту звезды один из пользователей.

Кайли — лицо своей косметической марки, поэтому ей не первый раз приходится выслушивать критику потребителей. В 2016 году реалити-звезде приходилось оправдывать за некачественный сервис, а позже — обратить внимание на предупреждения дерматологов о вреде ее скраба с частичками грецкого ореха.