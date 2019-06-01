Святослав Вакарчук разделся перед известной украинской телеведущей

Украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук разделся перед украинской телеведущей Яниной Соколовой.
По словам Янины Соколовой, это произошло во время съемок программы "Рандеву".
На кадрах видео Вакарчук снимает красную рубашку и переодевается в футболку белого цвета. После чего музыкант обнимает телеведущую.
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Ой всьо Не знаю, як ви будете спати після такого відосу, але як на мене солодким снам воно сприяє Наступного тижня у #рандеву найпопулярніший рок-музикант країни лідер партії @golos.zmin . @sviatoslav.vakarchuk Буде все: і сміх і секс і сльози. Коротше все як ви любите #вакарчук #океан360 #океанельзи #святославвакарчук #okeanelzy #вакарчук #янінасоколова #янинасоколова #yaninasokolova #червонасорочка
"Ой, все. Не знаю, как вы будете спать после такого видео, но как по мне, сладким снам оно способствует. На следующей неделе в "Рандеву" популярный рок-музыкант страны, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Будет все: и смех и секс и слезы. Короче все как вы любите", - подписала ролик Соколова.
Публикацию Янины просмотрели около 18 тысяч пользователей соцсети, а Вакарчук не удержался и прокомментировал ролик.
"Янина, я вот это смотрю на видео, и думаю - а что было бы, если бы интервью было не час, а два часа или дольше?", - написал музыкант. На что Соколова ему ответила: "Думаю, мы бы поженились в сервисе "Готово". Там сейчас за 1 час это делают".