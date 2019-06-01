Святослав Вакарчук разделся перед известной украинской телеведущей

Новости шоу бизнеса: Соответствующее видео появилось на странице журналистки в Instagram.

Украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук разделся перед украинской телеведущей Яниной Соколовой.

По словам Янины Соколовой, это произошло во время съемок программы "Рандеву".

На кадрах видео Вакарчук снимает красную рубашку и переодевается в футболку белого цвета. После чего музыкант обнимает телеведущую.

"Ой, все. Не знаю, как вы будете спать после такого видео, но как по мне, сладким снам оно способствует. На следующей неделе в "Рандеву" популярный рок-музыкант страны, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Будет все: и смех и секс и слезы. Короче все как вы любите", - подписала ролик Соколова.

Публикацию Янины просмотрели около 18 тысяч пользователей соцсети, а Вакарчук не удержался и прокомментировал ролик.

"Янина, я вот это смотрю на видео, и думаю - а что было бы, если бы интервью было не час, а два часа или дольше?", - написал музыкант. На что Соколова ему ответила: "Думаю, мы бы поженились в сервисе "Готово". Там сейчас за 1 час это делают".