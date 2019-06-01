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Популярная украинская телеведущая призналась, о чем жалеет больше всего

Популярная украинская телеведущая призналась, о чем жалеет больше всего
15:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новый пост рассказал поклонникам о том, чтобы Марченко хотела бы поменять. А точнее о чем жалеет.

Новый пост Марченко в Instagram раскрыл еще один секрет женщины.

Оксана Марченко — популярная украинская телеведущая и участница второго сезона шоу Танці з зірками. Наибольшую известность она получила во время работы на канале СТБ в проектах X-фактор, Україна має талант. Сейчас журналистка ведет свой канал на YouTube, в котором делится правилами здорового питания и полезными лайфхаками. На украинских каналах звезда почти не появляется, а теперь похоже и вовсе решила уйти с экранов, поскольку совсем недавно заявила об этом.

Оксана активно ведет свою страничку в социальной сети и всегда делится своими секретами. Вот что написала теле-дива: 

 
 
 
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Друзья, несмотря на то, что все мы разные и у каждого своя история и судьба, есть у нас кое-что общее... временами мы жалеем о чем-то несделанном, об упущенных возможностях. Признайтесь, вы ведь тоже иногда думаете: "...почему я не выучил язык?", " ..почему не занимался спортом?", "...не перезвонил, не приехал..." Главное - не унывайте, ведь никогда не поздно начать что-то менять. Помните мой девиз: "Лучшее - впереди!" Признаюсь, я жалею, что стесняюсь подходить к "живым" статуям... а жаль: всегда интересно увидеть, как они "оживают" #оксанамарченко

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Оксана Марченко удивила поклонников своим эпическим преображением

Друзья, несмотря на то, что все мы разные и у каждого своя история и судьба, есть у нас кое-что общее… временами мы жалеем о чем-то несделанном, об упущенных возможностях. Признайтесь, вы ведь тоже иногда думаете: ..почему я не выучил язык?, ..почему не занимался спортом?, …не перезвонил, не приехал… Главное — не унывайте, ведь никогда не поздно начать что-то менять. Помните мой девиз: Лучшее — впереди!

Признаюсь, я жалею, что стесняюсь подходить к «живым» статуям… а жаль: всегда интересно увидеть, как они оживают.

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