Популярная украинская телеведущая призналась, о чем жалеет больше всего

Новости шоу бизнеса: Новый пост рассказал поклонникам о том, чтобы Марченко хотела бы поменять. А точнее о чем жалеет.

Новый пост Марченко в Instagram раскрыл еще один секрет женщины.

Оксана Марченко — популярная украинская телеведущая и участница второго сезона шоу Танці з зірками. Наибольшую известность она получила во время работы на канале СТБ в проектах X-фактор, Україна має талант. Сейчас журналистка ведет свой канал на YouTube, в котором делится правилами здорового питания и полезными лайфхаками. На украинских каналах звезда почти не появляется, а теперь похоже и вовсе решила уйти с экранов, поскольку совсем недавно заявила об этом.

Оксана активно ведет свою страничку в социальной сети и всегда делится своими секретами. Вот что написала теле-дива:

Друзья, несмотря на то, что все мы разные и у каждого своя история и судьба, есть у нас кое-что общее… временами мы жалеем о чем-то несделанном, об упущенных возможностях. Признайтесь, вы ведь тоже иногда думаете: ..почему я не выучил язык?, ..почему не занимался спортом?, …не перезвонил, не приехал… Главное — не унывайте, ведь никогда не поздно начать что-то менять. Помните мой девиз: Лучшее — впереди!

Признаюсь, я жалею, что стесняюсь подходить к «живым» статуям… а жаль: всегда интересно увидеть, как они оживают.