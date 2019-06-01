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Суббота, 01.06.2019
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Украинские звезды поздравляют своих чад с Днем защиты детей
Украинские звезды поздравляют своих чад с Днем защиты детей

Украинские звезды поздравляют своих чад с Днем защиты детей

Украинские звезды поздравляют своих чад с Днем защиты детей
17:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня популярные артисты Украины отмечают замечательный праздник.

Ежегодно 1 июня традиционно отмечается День защиты детей. В этот день известные украинские родители искренне поздравляют своих ребятишек.

Оля Полякова

"Дорогие наши дети! Самое главное для любой матери знать, что ее дети защищены и в безопасности!", - подписала фото с дочерьми талантливая певица.

 
 
 
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Дорогие наши детки! Самое гдавное для любой матери знать , что ее дети защищены и в безопасности! Хотелось бы что бы у нас в Украине так и было!

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Святослав Вакарчук

"Поздравляю всех с Днем защиты детей! Ради них стараемся больше!", - подчеркнул фронтмен группы "Океан Эльзы" на своей странице в соцсети.

Напомним, что Вакарчук недавно представил команду своей партии, с которой планирует участвовать в парламентских выборах.

Катя Осадчая 

"Дети не знают, что существует один день в году, когда все отмечают защиту их прав... Это громкие слова, не бывает чужих детей, но если задуматься, это так и есть. Они приходят в этот мир беззащитными и очень нуждаются в нас, взрослых. Давайте об этом помнить каждый день, пусть каждый будет день ребенка", – прокомментировала пост популярная ведущая.

Джамала

"Что для меня любовь к ребенку? Я люблю своего сына, но я хочу, чтобы он был просто счастливым ребенком. Мне кажется, что любовь проявляется в душевном тепле, принятии, трепетности. В этих чувствах больше любви чем в облачении в натуральную одежду, использовании только природных масел. Часто можно услышать осуждение "вы помазали ребенка каким-то не тем кремом", "вы дали ребенку колбаску, а надо есть брокколи". Строгое соблюдение и навязывание каких-то правил совсем не для меня. Нежность – вот, что я чувствую", – объяснила свое отношение к воспитанию ребенка украинская певица и актриса.

 
 
 
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Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд “ви помазали дитину якимось не тим кремом”, “ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі”. Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність ось, що я відчуваю. #jamala #family #love #kyiv #life

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Оля Цыбульская

"Поздравляю всех родителей со счастьем! Чистым и безусловным! Наше счастье зовут Нестор", – подписала снимок со своим сыном артистка.

Уточним, что главными целями дня являются поощрение мира, братства и взаимопонимания между детьми; призвать родителей, государства, правительственные и неправительственные организации защищать права и свободы детей. Международный день защиты детей – это также повод напомнить взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнений и вероисповедания, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда. Только в условиях защиты прав и свобод ребенка возможно формирование гуманного и справедливого общества.

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Все по теме:

Праздник, Украинские звезды, 1 июня, День защиты детей 2019, Звезды поздравляют.
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