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Сегодня легендарной Мэрилин Монро исполнилось бы 93 года

Сегодня легендарной Мэрилин Монро исполнилось бы 93 года
19:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

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В этот день, 1 июня, день рождения самой знаменитой блондинки в мире – Мэрилин Монро. Ее поедали глазами и желали миллионы мужчин, ей завидовали женщины и ненавидели конкурентки. Внешне хрупкая и переполненная счастьем актриса, певица и модель, непревзойденная Мэрилин Монро покончила с собой ... ей было всего 36. Что натолкнуло ее на такой шаг и какая на самом деле была жизнь иконы?

Сексуальные домогательства в детстве

Мама Нормы Джин Мортенсон (Бейкер) (настоящее имя актрисы) имела психические расстройства. Кстати, психические расстройства – это наследственное в их семье... В детстве актрису едва не задушила бабушка, она была больна шизофренией. Кто отец Монро – точно не известно. Мужчина, которого официально называли отцом звезды, развелся с ее мамой еще до рождения девочки. Так или иначе, но мама Нормы из-за расстройств и финансовых трудностей была вынуждена отдать ребенка в приемную семью.

Впоследствии мама смогла ненадолго забрать свое сокровище, но болезнь прогрессировала... Поэтому будущая икона стиля начала жить с маминой подругой. Но счастье длилось недолго, мамина подруга вышла замуж и отдала Норму в детский дом. За несколько лет, правда, забрала обратно в семью. Но лучше бы она этого не делала...

 
 
 
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Ahoy sailor, happy #Halloween! #NormaJeane #MarilynMonroe

Публикация от Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

Муж подруги сексуально домогался молодую девушку, вероятно доходило и до насилия. Норма попала к родственникам своей надзирательницы, но и там мужчины постоянно добивались ее... Это оставило тяжелый след на психике Нормы.

Журнал Playboy

Все творчество Монро связано с ее сексуальностью и женственностью. В 1947 году звезда впервые разделась и снялась в эротической фотосессии. В то время это была незаурядная смелость даже для Штатов.

Угадайте, чье фото было на обложке первого номера журнала Playboy? Конечно же, Мэрилин Монро.

А настоящим секс-символом на десятки лет она стала благодаря ролям в фильмах: "Джентльмены предпочитают блондинок", "Как выйти замуж за миллионера", "Зуд седьмого года", "Ниагара", "Река, откуда не возвращаются".

Трижды замужем

Вокруг Монро всегда кипели страсти. Разумеется, она успела закрутить не один роман. Только официально замужем она была трижды! Первый муж был еще в юности. Второй, за кого вышла звезда, стал баскетболист Джо Ди Маджио. Но брак продлился всего 9 месяцев. Кстати, после развода пара продолжала общаться. А бывший муж поддерживал актрису.

Третьим мужем был драматург Артур Миллер. Пара прожила вместе больше 4 лет. Монро мечтала стать мамой и трижды беременела от Миллера. Однако все беременности заканчивались выкидышами... Кстати, ходят слухи, что у актрисы были десятки абортов. Но подтверждения этой информации нет.

 
 
 
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We are all searching for love keep your loved ones close to you :#MiltonHGreene

Публикация от Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

Был ли у Монро четвертый муж? Роберт Слетцер, который написал о ней книгу, распускал слухи о том, что он и был четвертым мужем звезды. Но никаких документальных доказательств этому так и не нашлось. Более того, ни друзья, ни коллеги не знали Роберта. Поэтому есть подозрение, что он просто так зарабатывал деньги.

Роман с президентом и его братом

И в продолжение любовных похождений. Существует распространенное мнение, что Монро была любовницей президента США Джона Кеннеди

, а также имела связь с его братом Робертом. Многие убеждены, что слухи о Монро и Роберте распространялись специально, чтобы скрыть ее отношения с президентом.

Существуют свидетельства охранников Кеннеди. Считается, что Монро и Джон были в любовной связи с 1954 до 1960 года. Но достоверно не известно были ли это отношения или, возможно, просто дружба.

Не только красивая, но и умная

Хотя Мэрилин и имела образ хорошенькой и глупенькой блондинки, это не более чем образ. На самом деле она была довольно умной женщиной. Об этом говорит хотя бы тот факт, что с ней советовался сам президент! К слову, Монро имела IQ более чем 160 баллов.

 
 
 
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You can read about yourself but what’s important is how you feel about yourself. #MarilynMonday

Публикация от Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

Она постоянно училась. В Калифорнийском университете изучала литературу и искусство.

Звезда любила читать. Ее библиотека состояла из 400 томов разных авторов. Монро особенно любила Камю, Джойса, Фрейда, Толстого.

Мэрилин была левшой

Считается, что люди, которые для основных дел используют левую руку, более творческие. Что ж, имя Мэрилин Монро – в числе знаменитых людей, которые писали левой рукой. Хотя на фотографиях видно, что актриса пишет и красится правой рукой. Не исключено, что она владела обеими руками одинаково.

Миллионерша?

Существует распространенное мнение, что у актрисы было невероятное состояние. Но это не совсем так. Ее часто поддерживали ее поклонники, однако она зарабатывала не так уж и много. Наибольший ее заработок – 300 тысяч долларов за роль в комедии "В джазе только девушки". И это несмотря на то, что она обладательница многочисленных наград.

 
 
 
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Marilyn always knew what she wanted, to love and to be loved. #MarilynMonroe :#MiltonHGreene

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Загадочная смерть

По официальной версии, она покончила жизнь самоубийством. Приняв снотворное с таблетками хлоралгидрата. Вскрытие тела показало, что Монро была абсолютно здоровой.

Существуют версии об убийстве иконы стиля. Об этом свидетельствует отсутствие предсмертной записки и странное положение тела: с телефонной трубкой в руках. Кроме того, накануне смерти Монро была в прекрасном настроении. По одной из версий, Мэрилин поплатилась жизнью, потому что многое знала из-за связи с Кеннеди.

 
 
 
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I'm dreaming the hardest. #MarilynMonroe : @samshawphoto

Публикация от Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

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Однако в свидетельстве о смерти причиной было записано: "Вероятно, самоубийство".

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Мэрилин Монро, Голливудская актриса, 1 июня, Факты из жизни, 93 года.
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