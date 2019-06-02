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"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)

"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)

"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)
10:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Финал кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" выдался очень напряженным и захватывающим. Смотрите, кто же получил главный приз и звание лучшего шефа.

Вчера, 1 июня на экраны вышел финал самого увлекательного шоу "МастерШеф. Профессионалы". В начале выпуска в проэкте оставалось шесть участников: Катерина Пескова, Алик Мкртчян, Павел Серветник, Александр Абрамов, Юлия Прохода и Юрий Негрич.

Первый конкурс заключался в эрудиции участников. Им нужно было приготовить как можно больше классических блюд, чтобы продать их Эктору и заработать как можно больше денег.

Смотрите первую часть финального выпуска "МастерШеф. Профессионалы".

На эти деньги каждая команда должна была купить ингредиенты для национальных блюд трех континентов, чьи кухни они будут представлять. Та команда, которая проиграет в этом конкурсе, оставляет проект в полном составе.

Это оказалась красная команда. Алик, Катерина и Александр покинули проект.

Смотрите вторую часть финального выпуска "МастерШеф. Профессионалы"

Кулинарам, которые прошли в суперфинал, предстояло приготовить три блюда высокой кухни. Участникам нужно было не только придумать эксклюзивные блюда, которые никто еще не пробовал, но и решить с какой концепцией они будут эти блюда представлять.

Финал действительно был очень захватывающим и судьбоносным. Но кто же победил в первом сезоне "МастерШеф. Профессионалы"?

 
 
 
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Переможцем 1 сезону МастерШеф.Професіонали став Павло Серветник Вітаємо #МастерШеф #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть онлайн 13 выпуск (Видео)

Победителем оказался Павел Серветник, который на протяжении всего проекта каждый раз удивлял судей и телезрителей своими уникальными блюдами.

Он действительно достоин этой победы. Желаем удачи и новых достижении!

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