Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры

На событие приехали тысячи людей. Среди них косплееры, которые примерили на себя образы любимых персонажей видеоигр, комиксов или фильмов.
"Мои бабушки и дедушки сначала не понимали этого всего, но сейчас считают, что это приносит радость, то в этом ничего плохо нет", - пояснила косплеерка Елизавета.
Ежегодно фестиваль состоит из восьми блоков:
Кадры первого дня #KyivComicCon
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Кадры первого дня #KyivComicCon от невероятного @vladibulgakov
На фестивале посетители могут сыграть в любимые компьютерные игры, а также пойти на лекции известных актеров, режиссеров, художников и тому подобное.