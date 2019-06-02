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Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры

Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
10:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: ежегодно собираются фанаты со всей страны и не несколько дней переодеваются в любимых персонажей из фильмов или компьютерных игр.

На событие приехали тысячи людей. Среди них косплееры, которые примерили на себя образы любимых персонажей видеоигр, комиксов или фильмов.

"Мои бабушки и дедушки сначала не понимали этого всего, но сейчас считают, что это приносит радость, то в этом ничего плохо нет", - пояснила косплеерка Елизавета.

Ежегодно фестиваль состоит из восьми блоков:

  • кино;
  • видеоигры и IT;
  • комиксы;
  • косплей и larp;
  • настольные игры;
  • литература;
  • аниме и манга;
  • детская программа.

Кадры первого дня #KyivComicCon

 
 
 
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Кадры первого дня #KyivComicCon от невероятного @vladibulgakov

Публикация от Kyiv Comic Con (official page) (@kyivcomiccon)

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На фестивале посетители могут сыграть в любимые компьютерные игры, а также пойти на лекции известных актеров, режиссеров, художников и тому подобное.

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Киев, Яркие фото, Фестиваль Comic-Con, Костюмы супергероев, Комикс-культура.
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