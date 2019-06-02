Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры

Новости шоу бизнеса: ежегодно собираются фанаты со всей страны и не несколько дней переодеваются в любимых персонажей из фильмов или компьютерных игр.

На событие приехали тысячи людей. Среди них косплееры, которые примерили на себя образы любимых персонажей видеоигр, комиксов или фильмов.

"Мои бабушки и дедушки сначала не понимали этого всего, но сейчас считают, что это приносит радость, то в этом ничего плохо нет", - пояснила косплеерка Елизавета.

Ежегодно фестиваль состоит из восьми блоков:

кино;

видеоигры и IT;

комиксы;

косплей и larp;

настольные игры;

литература;

аниме и манга;

детская программа.

Кадры первого дня #KyivComicCon

На фестивале посетители могут сыграть в любимые компьютерные игры, а также пойти на лекции известных актеров, режиссеров, художников и тому подобное.