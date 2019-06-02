Коронация Елизаветы II: 66 лет назад состоялось событие, изменившее историю Англии

Новости шоу бизнеса: Грандиозное событие произошло в Лондоне 2 июня 1953 года.

93-летняя Елизавета II находится на троне дольше всех живых монархов в мире. Она занимала британский престол в 1952 году и является наиболее долго правящим британским монархом в истории.

Королевой Великобритании 27-летняя Елизавета II была провозглашена 6 февраля 1952 года. В этот день умер ее отец, король Георг VI. Официальная церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Интересно то, что коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории Британии XX века. Отметим, что коронация – это больше религиозное мероприятие, символизирующее посвящение короля или королевы на пожизненное служение своему народу.

Ведь, как известно, в Великобритании король или королева получают полноправное право взойти на престол сразу после смерти своего предшественника. Поэтому коронация не имеет необходимого юридического значения.

Добавим, первый в очереди на королевский престол сын Елизаветы II принц Чарльз. Второй в очереди – старший сын Чарльза принц Уильям и его дети.