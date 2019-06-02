Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Морской десант противна уничтожен: в Приазовье прошли учения ВСУ (Фото и видео)
Танки, артиллерия и авиация: На Азове прошли учения ВСУ
Супрун заявила, что намерена и дальше работать в Украине
Супрун заявила, что намерена и дальше работать в Украине
Джошуа - Руис. Видео боя
Джошуа - Руис. Видео боя
Кинофестиваль "Молодость": гран-при получила французская лента "Дикий"
Кинофестиваль "Молодость": гран-при получила французская лента "Дикий"

Одна из самых красивых певиц современности, разочаровала фанатов внешним видом

Смотрите фото (3)
Одна из самых красивых певиц современности, разочаровала фанатов внешним видом
15:57 Сегодня Телеграф По материалам: showdream.org Фото: epa.eu

Новости шоу бизнеса: 33-летняя Лана Дель Рей на днях огорчила поклонников своим внешним видом.

"Опять располнела" именно такие заголовки можно встретить в новостях о Лане Дель Рей. Икона стиля и одна с самых красивых певиц современности, на днях не заметила папараци.

Лану по праву называют одной из самых красивы артисток современности. Стильная и сладкоголосая певица, автор драматических хитов, не раз появлялась на обложках модных журналов.

Всемирную славу Дель Рей обрела благодаря таланту и узнаваемому ретро-стилю. Длинные накладные ресницы, объем от корней а-ля 1960-е и твидовые костюмы в духе Жаклин Кеннеди органично дополняли образ стройной артистки.

Фанаты ее творчества, привыкли видеть Лану в шикарном виде, однако в повседневной жизни она выглядит иначе. Певица отдает свое предпочтение простым и удобным вещам, чем очень разочаровывает своих поклонников.

Белые мини-шорты, обнажающие объемные бедра и безразмерный кардиган, подчеркнувший широкие плечи, в таком виде можно встретить на улице икону стиля Лану Дель Рей.

В таком виде Лана отправилась в одну из церквей в Беверли-Хиллз. Согласитесь, довольно странный наряд для христианской мессы...

Летом 2018 года в Сеть просочились снимки располневшей Ланы Дель Рей. Девушка никогда не придавала значения критике по отношению к формам своего тела, не стесняясь появляться на публике в открытых купальниках, демонстрирующих ее неспортивный животик. Но последние фото папарацци свидетельствуют о том, что вес артистки, который одно время составлял 54 кг, увеличился.

"Противная": президент США негативно высказался в адрес Меган Маркл

Напоминаем, что благодаря своему косметическому бренду 21-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes. На этой неделе Кайли опубликовала в Instagram ролик, на котором продемонстрировала, как пользуется очищающей пенкой для лица из косметической линии Kylie Skin, и поклонники тут же выразили ей претензии в комментариях. Подписчики пожаловались, что звезда использовала в видео фильтры и потратила на умывание всего десять секунд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Фанаты, Лана Дель Рей, Певица, Папараци, Икона стиля, Разочаровала, Ужасный вид певицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
04 Матиос заявил, что останется на своей должности
05 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Харькове снесли бюст Жукова
В Харькове снесли бюст Жукова
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
На рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
На рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
У NASA будет возможность организовывать туристические путешествия на МСК
У NASA будет возможность организовывать туристические путешествия на МСК
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь