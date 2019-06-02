Одна из самых красивых певиц современности, разочаровала фанатов внешним видом

Новости шоу бизнеса: 33-летняя Лана Дель Рей на днях огорчила поклонников своим внешним видом.

"Опять располнела" именно такие заголовки можно встретить в новостях о Лане Дель Рей. Икона стиля и одна с самых красивых певиц современности, на днях не заметила папараци.

Лану по праву называют одной из самых красивы артисток современности. Стильная и сладкоголосая певица, автор драматических хитов, не раз появлялась на обложках модных журналов.

Всемирную славу Дель Рей обрела благодаря таланту и узнаваемому ретро-стилю. Длинные накладные ресницы, объем от корней а-ля 1960-е и твидовые костюмы в духе Жаклин Кеннеди органично дополняли образ стройной артистки.

Фанаты ее творчества, привыкли видеть Лану в шикарном виде, однако в повседневной жизни она выглядит иначе. Певица отдает свое предпочтение простым и удобным вещам, чем очень разочаровывает своих поклонников.

Белые мини-шорты, обнажающие объемные бедра и безразмерный кардиган, подчеркнувший широкие плечи, в таком виде можно встретить на улице икону стиля Лану Дель Рей.

В таком виде Лана отправилась в одну из церквей в Беверли-Хиллз. Согласитесь, довольно странный наряд для христианской мессы...

Летом 2018 года в Сеть просочились снимки располневшей Ланы Дель Рей. Девушка никогда не придавала значения критике по отношению к формам своего тела, не стесняясь появляться на публике в открытых купальниках, демонстрирующих ее неспортивный животик. Но последние фото папарацци свидетельствуют о том, что вес артистки, который одно время составлял 54 кг, увеличился.

Напоминаем, что благодаря своему косметическому бренду 21-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes. На этой неделе Кайли опубликовала в Instagram ролик, на котором продемонстрировала, как пользуется очищающей пенкой для лица из косметической линии Kylie Skin, и поклонники тут же выразили ей претензии в комментариях. Подписчики пожаловались, что звезда использовала в видео фильтры и потратила на умывание всего десять секунд.