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Брэд Питт готовит незабываемый день рождения для своей дочери Шайло

Брэд Питт готовит незабываемый день рождения для своей дочери Шайло
15:18 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: На днях дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта исполнилось 13.

В честь этого события любимая мама отвела ее на страшный квест. Теперь девочка мечтает устроить классический день рождения вместе с папой.

Анджелина Джоли устроила необычный праздник для своей 13-летней дочери Шайло. Вечеринку по случаю дня рождения наследницы звезда "Мистера и миссис Смит" организовала в логове маньяка - так назывался квест-ужастик, куда звездная мать отвела свою дочь. Общественность неоднозначно отнеслась к такому формату, однако виновница торжества своим днем рождения, кажется, осталась довольна.

Сегодня стало известно, что Шайло решила еще раз отметить 13-летие - на этот раз вместе со своим отцом Брэдом Питтом. Актер не смог присутствовать на празднике лично, потому что в тот день находился в Европе. Теперь он вернулся и готов организовать для дочери "обычный" день рождения, о котором она так мечтала.

По сообщению источника, близкого к семье, Шайло хочет устроить небольшую вечеринку вместе с папой. "Брэд больше заботится о том, чтобы дети были счастливы и хорошо провели время, чем о дорогостоящих подарках. Разумеется, он не оставил Шайло без презента. Он знает все о любви дочери к скейтбордингу, поэтому без труда смог угодить имениннице", - сообщил друг семьи.

 
 
 
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#shilohjoliepitt

Публикация от Shiloh Jolie Pitt (@shiloh.jolie.pitt)

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Он так же поведал, что Шайло "без ума от своего отца, поэтому провести с ним время - верх ее желаний. Она совсем не требовательный ребенок. Скромная вечеринка по случаю дня рождения в доме Брэда в Лос-Фелизе с тортом и играми - это все, что она просила".

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, День рождения, Шайло.
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