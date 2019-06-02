Важное заявление: Даша Астафьева готова покинуть шоу-бизнес

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица Даша Астафьева заявила о готовности завершения карьеры.

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева призналась, что очень хочет семью и ради нее покинет шоу-бизнес.

Об этом она рассказала в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". По словам певицы, после завершении карьеры, она не планирует просто сидеть дома, а займется чем-то спокойным.

"Я так хочу уже, что не смогу работать. Но вы же знаете, какая я творческая, я всегда смогу рисовать, проводить какие-то лекции и мастер-классы. Сложно это будет связать с моей основной профессиональной деятельностью, потому что все-таки моя карьера связана с внешностью", – рассказала артистка.

Как известно Даша встречается с бизнесменом Артемом Кимом, но из-за его уголовного дела влюбленные не могут пожениться. Кроме того, как признается певица, они не могут родить детей, так как хотят, чтобы они появились в полноценной, крепкой семье.

"Мне бы хотелось, чтобы у нас пополнение произошло в такой крепкой семье, в которой будет уверенность. Но не в этот момент, когда сейчас у нас проблемы, мы каждый день просыпается и не знаем, чем он закончится", - рассказала Астафьева.