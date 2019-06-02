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Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы

Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы
21:45 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герой романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин поделилась свадебными фото в Instagram.

В пятницу, 24 мая, состоялся финал 9 сезона романтического реалити "Холостяк", в котором Никита Добрынин сделал свой выбор. Избранницей героя стала 20-летняя киевлянка Даша Квиткова. После проекта пара осталась вместе, чем бузумно обрадовала поклонников. Этой радостной новостью Никита и Даша поделились со зрителями в пост-шоу "Как выйти замуж".

А сегодня, 2 июня, Добрынин заинтриговал всех фотографией в белом свадебном костюме. Неужели влюбленные так быстро приняли решение пожениться?

На снимке Никита Добрынин позирует в праздничном костюме, голубой рубашке и белых кедах. Рядом с ним кокетливо улыбается давняя подруга и коллега Оля Цибульская. Девушка тоже одета вся в белое. А в руках у обоих карточки с загадочной надписью "Большая свадьба".

Как оказалось, эта знаменитая парочка ведущих выступает в роли купидонов. Они работают на мероприятии "Большая свадьба-2019", которое проходит на Певчем поле в Киеве. Любая пара может зарегистрировать свой брак в этот день, предварительно оставив заявку на сайте Русского Радио.

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Подписчиков Добрынина это не остановила и его буквально засыпали вопросами о том, когда же свадьба с Дашей. А некоторые пошли дальше и уже начали "требовать" от пары детей.

"А когда у самого свадьба?)", "А когда ваша свадьба? А когда дети? А вы еще не развелись? Люди такие люди!", " А когда твоя свадьба с Дашей? Вы прекрасная пара!!! Счастья и любви вам!!!!", - пишут в комментариях.

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Все по теме:

Свадьба, Холостяк, Телеведущий, Никита Добрынин, Украинский телеведущий, Холостяк 9 сезон.
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