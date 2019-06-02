Эмили Ратаковски засветила грудь под красным топом

Для выхода Ратаковски в очередной раз выбрала соблазнительный наряд, чтобы подчеркнуть стройную талию и пышную грудь. Компанию модели на вечеринке составил ее муж, продюсер Себастьян Бир-Маклард. Об этом Эмили сообщила на своей странице в Instagram-Stories.
Для выхода звезда надела красный короткий топ, который частично обнажил грудь модели, и бежевую юбку-миди песочного цвета с поясом, украшенным жемчужинами.
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Сначала Ратаковски попала в объективы папарацци во время прогулки в городе в удобных белых кроссовках.
Впоследствии для публичного выхода девушка сменила спортивную обувь на каблуки – стильные коричневые мюли идеально смотрелись с образом.