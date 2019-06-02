Эмили Ратаковски засветила грудь под красным топом

Новости шоу бизнеса: Модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски пришла на светскую вечеринку в Нью-Джерси Veuve Clicquot Polo Classic, организованную в честь открытия сезона.

Для выхода Ратаковски в очередной раз выбрала соблазнительный наряд, чтобы подчеркнуть стройную талию и пышную грудь. Компанию модели на вечеринке составил ее муж, продюсер Себастьян Бир-Маклард. Об этом Эмили сообщила на своей странице в Instagram-Stories.

Для выхода звезда надела красный короткий топ, который частично обнажил грудь модели, и бежевую юбку-миди песочного цвета с поясом, украшенным жемчужинами.

Переглянути цей допис в Instagram Yesterday Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 2 Чер 2019 р. о 8:16 PDT

Сначала Ратаковски попала в объективы папарацци во время прогулки в городе в удобных белых кроссовках.

Впоследствии для публичного выхода девушка сменила спортивную обувь на каблуки – стильные коричневые мюли идеально смотрелись с образом.