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Знаменитая певица подала на развод с Джошем Дюамелем

Знаменитая певица подала на развод с Джошем Дюамелем
10:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Ферги официально подала документы в суд.

Популярная американская певица Ферги (урожденная Стейси Энн Фергюсон) официально подала на развод с актером Джошем Дюамелем ("Трансформеры", "Жизнь, как она есть", "Однажды в Риме").

Такое решение пара приняла после 8 лет совместной жизни. 

Певица Ферги и ее 45-летний муж не живут вместе с сентября 2017 года. Тогда пара разъехалась, но продолжала часто встречаться, так как они воспитывают сына Аксла. Как призналась сама Ферджи, решение о их отдельном проживании приняла не она, так захотел Джош Дюамель, тогда как она пыталась сохранить отношения. Именно поэтому певица не подавала на развод, так как надеялась, что у нее получится вернуть супруга в семью. Судя по всему, звезда устала от своих попыток и решила поставить точку в отношениях.

С абсолютной любовью и уважением друг к другу мы решили разойтись. Чтобы дать нашей семье время, чтобы прийти в себя, мы решили не сразу сообщать об этом общественности, – раньше говорили Ферги и Джош. 

 
 
 
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Happy Sonday #axljack

Публикация от Fergie (@fergie)

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По словам инсайдеров, развод Ферги и Джоша будет достаточно быстрым, ведь перед обращением к служителям Фемиды они обусловили все спорные вопросы. В частности, относительно опеки над их 5-летним сыном Акслом Джеком.

Отметим, что Ферги и Джош были знакомы пять лет и 10 января 2009 года сыграли свадьбу. У супругов есть пятилетний сын Аксл Джек. Звездные родители после разрыва сохранили дружеские отношения и многие их поклонники все же надеялись на примирение.

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