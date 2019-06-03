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Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
11:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 2 июня, Ольга Горбачева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Ольга Горбачева опубликовала снимок с малышкой в своем Instagram.

Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева получила широкую популярность в "нулевых" годах. Она была ведущей самой рейтинговой передачи про музыку Мелорама, а также проводила Песню года на телеканале Интер. В 2007 году у нее и ее мужа Юрия Никитина родилась первая дочь Полина. Супруги поженились как раз после появления малышки на свет. В 2009 году пара под пристальным вниманием общественности развелась. Однако в 2011 они вновь начали тайно встречаться, а в 2014 вновь поженились.

На фото она запечатлена со своей младшей дочерью Серафимой. Девочка родилась в июле 2014 года, так что в 2019 она отметит четырехлетие. На фото мама и дочь предстали в нежных образах — обе в платьях, а Серафима с тюльпанами в руках. 

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"Мне достаются твои родители

Мне достались и дети твои

Мы стали их любви прародители

Мы победили в этой игре

скоро…" — написала Ольга Горбачева под фото.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Какие нежные! Как эти строки", "Вы нереальные", "Симпатяжки", "Куколки любимые".

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Дети, Знаменитости, Ольга Горбачева, Дочь Ольги Горбачевой.
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