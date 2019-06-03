Тодоренко и Топалов наконец показали своего сына

Новости шоу бизнеса: На днях на официальной странице Влада Топалова в Instagram появилось очередное home-видео.

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов поделилась милым семейным видео со своим годовалым сыном Майком (Михаилом).

Экс-солист группы Smash!! Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко совсем недавно впервые стали родителями. С появлением сына Миши у пары прибавилось забот. Им пришлось существенно изменить свой рабочий график, чтобы иметь возможность заниматься воспитанием малыша. И по всей видимости парочке это в радость, так как они то и дело публикуют в соцсетях фото и видео своих родительских будней.

В кадре жена певца Регина Тодоренко учит маленького Майка играть на фортепиано.

"Музыкальная, б….., семейка. Я ржу второй день! Вообще "0" навыков. Но я все же думаю, что несмотря на желание или его отсутствие, я отдам Майка в муз. школу….. для общего развития, не для профессии…)))) Что скажете? Или все же давать ему самому выбирать…..?" — поделился размышлениями Топалов.

Поклонники Топаловых-Тодоренко уверены, что из их наследника вырастет отличный артист.