Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Леся Никитюк показала соблазнительные формы в купальнике

Леся Никитюк показала соблазнительные формы в купальнике
12:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке Леся предстала в черном слитном купальнике, который очень сексуально сидит у нее на груди.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Вчера, 2 июня, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем телеведущая запечатлена возле бассейна в Одессе, куда она направилась вместе с другими украинскими звездами.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Одеський сніданок! Прям вкусно very delicious #лесяникитюк #travel #odessa

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Леся Никитюк нарвалась на критику в Сети из-за нового фото

"Одеський сніданок! Прям вкусно", — подписала снимок телеведущая.

Подписчики принялись обсуждать новое фото: "Ну і апетит у тебе, красуне", "Ого, три яйця, не багато?", "Ого, порция такая внушительная", "А ты не лопнишь, деточка?", "Яйца с креветками это точно чисто по-одесски", "А где сало?", "Ну Лесенька много работает, поэтому много и ест", "Боже, Леся, ви з’їдаєте 3 яйця на сніданок!? Не забагато?".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Отдых, Знаменитости, Фото, Купальник, Леся Никитюк, Фото в купальнике.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
03 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
04 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вступает в силу новая редакция &quot;Украинского правописания&quot;
Вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Итоги дня 2 июня: Снос памятника Жукову в Харькове и трагедия на Kozak Fest
Главные новости 2 июня
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь