Оля Полякова жестко отреагировала на критику относительно пляжных фото ее детей

В День защиты детей, который отмечают 1 июня, Оля Полякова поделилась с поклонниками снимками своих дочерей Марии и Алисы.
Девочки позировали перед камерой в купальниках во время их семейного отдыха в Таиланде. Именно наряды детей Оли Поляковой стали поводом для массовой жалобы из-за "неприемлемого материала".
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Какие-то идиоты нажаловались на мою публикацию с детьми на пляже..., и пост удалили ....вы в своем уме? инстаграм кишит , инстателками различной тяжести голости, мои фото с голой ж , тоже прекрасно существуют, а на детей нажаловались..., люди , что с вами не так, почему для спокойствия в душе , вам надо жрать друг друга????? Это дети, они на пляже, это нормально!! А писать гадость, взрослым людям под детскими фото -не нормально! А давайте напишем под постом, одно хорошее слово!
В течение суток в социальной сети удалили сообщение артистки, что изрядно возмутило ее. Оля Полякова заявила, что не понимает такого поведения хейтеров, ведь ее обнаженные фотографии не вызвали такой реакции общества. В то же время фото детей в купальниках вызвали такой резонанс.
"Какие-то идиоты пожаловались на мою публикацию с детьми на пляже и пост удалили... Вы в своем уме? Instagram кишит инста-женщинами различной тяжести обнаженности, мои обнаженные фото тоже прекрасно существуют, а на детей пожаловались... Люди, что с вами не так, почему для покоя в душе вам надо жрать друг друга? Это дети, они на пляже, это нормально! А писать гадости взрослым людям под детскими фото ненормально!", – заявила Оля Полякова.