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Вера Брежнева показала трогательное фото с выпускного старшей дочери

Вера Брежнева показала трогательное фото с выпускного старшей дочери
13:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фотографией с красавицей-дочкой певица поделилась у себя в Instagram и рассказала о своих эмоциях.

18-летняя дочь Веры Брежневой отпраздновала свой выпускной. Последние годы Соня Киперман училась в американской школе.

"Моя выпускница. И пусть не верится (это со временем все же придет) что сегодня моя старшая доченька окончила школу, но это такое приятное чувство — смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа — это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей. Ps: наплакалась сегодня..." — написала Вера.

В комментариях фолловеры певицы поздравляют Соню с окончанием школы, а также отмечают, что Вера выглядит как подруга дочери, а не как мама. "Поздравляю с вхождением во взрослую жизнь!"; "Когда не отличить, где мать, а где дочь"; "Высокая, статная девушка, а на лицо — ребенок еще. И это прекрасно", — оставляют комментарии фолловеры. 

 
 
 
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Моя выпускница И пусть не верится (это со временем все же придёт) что сегодня моя старшая доченька окончила школу но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня ещё раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей #выпуск2019 Ps: наплакалась сегодня... #graduation

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Готова стать бабушкой: Вера Брежнева о беременности своей дочери

Как сообщалось ранее, Украинская певица Вера Брежнева мама двоих детей. Первую свою дочь Соню она родила еще когда была никому не известной певицей из Днепропетровска. Сейчас девочка выросла, ей уже 18 лет, и она радует уже своих поклонников в социальных сетях, публикуя красивые фото в своем Instagram. Младшую, Сару, Вера родила девять лет назад. Фото с младшей дочкой не так часто мелькают в социальных сетях у звездной мамы.

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Вера Брежнева, Знаменитости, Фото, Выпускной, Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман.
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