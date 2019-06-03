Популярное интервью об "одиночестве" Киану Ривза оказалось фейком

Новости шоу бизнеса: Представитель Киану Ривза заявил, что интервью о его одиночестве было сфабриковано.

В конце мая в соцсетях появилась информация, что популярный актер Киану Ривз в интервью малазийскому изданию Star2.com назвал себя "одиноким парнем", у которого никого нет. После того, как интернет отреагировал на информацию волной сочувственных постов, представитель Ривза заявил, что эта история была "сфабрикована".

О ситуации с "интервью" Киану Ривза пишет Huffpost. Так, в фейковом посте говорится, что 54-летний актер в своем интервью рассказал о своем одиночестве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вы про романтическую любовь? Вы знаете, я одинокий парень. У меня в жизни никого нет… Но если бы это произошло, я бы уважал и любил этого человека. Надеюсь, со мной это произойдет", - предположительно заявил Киану Ривз

Представитель актера, однако, заявил, что тот не давал интервью Star2.com.

"Этого интервью не было... Оно было собрано по частям из разных интервью, и большинство вопросов [про одиночество актёра] не задавались, и ответов на них не было. Они сфабрикованы", – подчеркнул он.

Тем не менее, пользователи соцсетей по прежнему выражают сочувствие Ривзу. Многие заявляют, что готовы стать ему друзьями или даже парой.

Киану Ривз популярен в интернет среде не только как звезда кино-франшиз "Матрица" и "Джон Уик", но и как герой мема Sad Keanu, посвященного одиночеству и затворничеству.

В январе прошлого года Киану Ривз, известный своим затворническим образом жизни, сходил на свидание.