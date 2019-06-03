MONATIK впервые рассекретил имена детей, выбрав для этого оригинальный способ

Новости шоу бизнеса: В новом альбоме певец MONATIK рассекретил имена своих сыновей.

Монатик – один из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, который охотно публикует свои фото, однако крайне редко хвастается семейными снимками. Особую секретность он сохраняет относительно своих потомков: до сих пор артист не показал лицо потомков и заявил, что сделает это только с их согласия.

На днях Монатик выпустил свой сольный альбом "LOVE IT Ритм", который уже приобрели тысячи сторонников.

Но меломанов ожидал сюрприз – в конце пластинки в outro певец рассказал, как представляет свою старость с женой, и впервые назвал имена своих детей.

"Надеюсь, через 30 лет я, счастлив дед, вместе с нашими семьями сяду за стол, послушаю этот текст, полный счастьем веселья. Старший успешный, младший успешный, все же такие мечтатели. Хорошие до невозможности. Это от матери. Знаете, иногда невозможно словами завершить, музыка может помочь. Аросто послушайте. Когда нелегкий выбор, глубже вдохните и к сердцу прислушивайтесь, просто послушайте... Это от души, для Дани и Платоши", – завершил он такими словами альбом.