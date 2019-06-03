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Маша Ефросинина показала своих самых родных людей

Маша Ефросинина показала своих самых родных людей
22:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Маша Ефросинина в очередной раз сумела заворожить фанатов. В своем официальном блоге она разместила редкое семейное фото, которое вызвало восторг у поклонников.

Ведущая Маша Ефросинина уже давно заменяет телепроекты работой над своим блогом. На Instagram странице она публикует не только кадры закулисья съемок, но и редкие фото со своими родными.

В воскресенье, 3 июня, семья Маши Ефросининой собралась на совместный отдых, что и зафиксировали на фото. Рядом со звездой были ее муж Тимур Хромаев, 4-летний сын Александр, младшая сестра Елизавета с детьми и мама. Для полной семейной идиллии не хватало только 15-летней дочери Маши Ефросининой – Наны.

 
 
 
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My Family #Sundays

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Очаровательное фото вызвало шквал комментариев. Поклонники не сдерживали своего восторга, увидев три поколения большой семьи Маши Ефросининой. "Как вы похожи со своей мамой", "Вы все очень красивые и счастливые", "Очень приятно смотреть на вас, потому что вас объединяет любовь. Вы дружные и прекрасные", – написали поклонники под сообщением телеведущей.

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В то же время немало пользователей сети вспомнили, что раньше Маша Ефросинина рассказала о желании Наны вести непубличную жизнь. Поэтому, в отличие от маленького Александра, подросток крайне редко появляется в блоге своей звездной мамочки. В то же время Маша Ефросинина уважает ее выбор.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Маша Ефросинина, Instagram звезд, Украинская телеведущая.
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