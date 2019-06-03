Приянка Чопра хочет стать премьер-министром Индии

Новости шоу бизнеса: Индийская красавица Приянка Чопра, победившая в конкурсе "Мисс Мира 2000", заявила о желании пойти в политику.

В последнее время многие украинские звезды заявили о желании или конкретном намерении работать не только в области шоу-бизнеса, но и в политике. Однако не только отечественные знаменитости руководствуются такими желаниями. Об аналогичных мечтах рассказала знаменитая индийская красавица Приянка Чопра в интервью для The Sunday Times.

36-летняя модель заверила, что прекрасно понимает, что ее не всегда будет сопутствовать популярность среди моделей, ведь их профессия актуальна до определенного возраста. Именно поэтому в ее планах строить политическую карьеру.

"Я бы очень хотела баллотироваться на пост премьер-министра Индии. И я была бы рада, если бы Ник принял участие в гонке за президентское кресло. Мне не нравятся вещи, которые в первую очередь ассоциируются с политикой ... Но мы оба действительно хотим изменить мир к лучшему", – призналась Приянка Чопра.

Однако конкретные действия, которые она намерена воплотить в жизнь, знаменитая модель не назвала. Она пожелала оставить в секрете ее планы относительно того, как они с Ником Джонасом будут подниматься по лестнице политической карьеры.