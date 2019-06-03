Джамала рассказала о буллинге в школьные годы

Новости шоу бизнеса: По словам Джамалы, в детстве она была жертвой беспощадного буллинга.

Детям не понравилось, что будущая артистка пела, поэтому они устроили для нее настоящую расправу.

"Было такое, что мне однажды просто натерли лицо виноградом и избили меня, потому что я пела. Мне пришлось рассказать все отцу", – поделилась Джамала.

В то же время Позитив (Алексей Завгородний) признался, что в школе его называли девочкой из-за высокого тембра голоса. А вот Дзидзьо (Михайло Хома) становился жертвой насмешек из-за маленького роста.

Откровенные истории звезд о буллинге спровоцировало выступление одной из участниц вокального проекта " Голос. Дети-5" Майрамик Авоян. Девочка выбрала песню "Водограй", которая не стала ее счастливым билетом в следующий этап проекта. После выполнения композиции школьница рассказала, что родилась в армянской семье, поэтому часто становится жертвой буллинга.

"Я из армянской семьи. Хотела донести, что у каждого человека есть недостатки, это касается внешности. Но это неважно, ведь главное то, что у человека внутри и то, что он чувствует", – со слезами на глазах отметила Майрамик.