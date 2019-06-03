Пэрис Хилтон продемонстрировала стильный look в аэропорту

Новости шоу бизнеса: Светскую львицу Пэрис Хилтон заметили в аэропорту Инчхон.

Что надевают звезды в аэропорт, которые имеют изнурительный график и часто путешествуют? Большинство представителей шоу-бизнеса предпочитают удобную одежду и обувь на низком ходу, в то время как другие знаменитости не упускают возможности продемонстрировать гламурный look, идя к самолету. Среди таких светская львица Пэрис Хилтон.

Селебрити провела последние дни в Южной Корее, где представила на вечеринке свою линию косметики по уходу за кожей.

В воскресенье, 2 июня, папарацци сфотографировали Пэрис Хилтон в аэропорту Инчхон. Для перелета светская львица надела короткое яркое платье мини голубого цвета с цветочным принтом и объемным белым воротником.

Завершили образ белые перчатки без пальцев, солнцезащитные очки и черный рюкзак с черепом от популярного бренда Philipp Plein.